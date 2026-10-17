Opéré des cervicales après une grave blessure en 2023, Gaëtan Barlot fait face à une nouvelle incertitude médicale avec Bordeaux

Une nouvelle opération envisagée pour Barlot

L'inquiétude revient pour Gaëtan Barlot. Selon Sud Ouest, le talonneur de l'Union Bordeaux-Bègles pourrait subir une nouvelle opération des cervicales. À 29 ans, l'international français a déjà traversé plusieurs épisodes médicaux sérieux. Si les modalités et le calendrier de cette éventuelle intervention restent à préciser. C'est un nouveau coup d'arrêt se profile pour l'ancien Castrais.

Cette saison, Barlot avait pourtant disputé quatre rencontres de Top 14, dont deux comme titulaire. Aligné d'entrée à Perpignan le 26 septembre, il ne figurait pas dans les compositions face à Lyon, Clermont et Gloucester.

En 2023, une blessure qui avait fait craindre le pire

Difficile d'oublier le 22 avril 2023. Sous les couleurs du Castres Olympique, Barlot percute Dany Priso lors d'un match contre Toulon. Évacué sur civière, il subit une opération des cervicales le 11 mai après une atteinte de la moelle épinière.

« Je ne sentais plus mon corps », confiait-il à L'Équipe. Une tétraplégie temporaire qui avait provoqué une immense frayeur. En janvier 2026, le talonneur a également été opéré de la colonne vertébrale. Deux interventions en moins de trois ans, avant cette nouvelle alerte.

Un problème supplémentaire pour Yannick Bru

Sportivement, Bordeaux doit gérer sa rotation au talonnage. Maxime Lamothe était titulaire vendredi à Gloucester, avec Connor Sa sur le banc. Une indisponibilité prolongée de Barlot réduirait les possibilités de Yannick Bru, alors que l'UBB défend son titre européen.

Mais au-delà des feuilles de match, la question demeure celle de la santé du joueur. Les mêlées et les contacts répétés imposent des contraintes considérables au rachis cervical.

La santé avant le rugby

Après avoir déjà surmonté deux opérations, Barlot se retrouve devant une nouvelle incertitude. À ce stade, impossible de préjuger de son indisponibilité ou de ses perspectives de reprise. Le rugby attendra.