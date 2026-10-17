Cinq essais mais aucun bonus : pourquoi le 36-36 de l'UBB à Gloucester complique sa course aux huitièmes à domicile

Vendredi soir, l'UBB a quitté Kingsholm avec un match nul aussi spectaculaire que frustrant (36-36). Cinq essais marqués, dont un doublé de Louis Bielle-Biarrey, autant encaissés et une série de seize victoires européennes interrompue. Les champions en titre ont évité la défaite sur la pelouse de Gloucester. Mais à l'heure de faire les comptes, les Girondins n'ont récolté que deux points.

VIDEO. Dix essais, 36-36 et une série qui s'arrête : l'UBB secouée par Gloucester en Champions Cup

Dans l'ancien système, les cinq essais bordelais auraient rapporté un bonus offensif. Les deux équipes seraient reparties avec trois points chacune. Désormais, ce même scénario n'en vaut que deux. Sur une phase de poules limitée à quatre rencontres, l'écart est loin d'être anodin pour une équipe qui vise les premières places.

Cinq essais et aucun bonus : la nouvelle règle fait mal

L'EPCR a modifié la règle cet été, sur le modèle du Top 14. Pour empocher le bonus offensif, il faut inscrire au moins trois essais de plus que l'adversaire. À Gloucester, les Bordelais ont franchi cinq fois la ligne, mais les Anglais aussi. Résultat : aucun point supplémentaire, malgré les dix essais de la soirée.

Cette modification récompense autant la défense que la capacité à marquer. Une équipe qui mène largement ne peut plus considérer son bonus comme acquis dès son quatrième essai. Et un adversaire qui inscrit un essai tardif peut le lui retirer. Une sacrée différence pour une UBB habituée à faire parler la poudre en Coupe d'Europe.

Recevoir à domicile, tout l'enjeu du classement

Le règlement ne s'arrête pas là. Seuls les trois premiers de chaque poule sont désormais qualifiés directement pour les huitièmes, complétés par quatre équipes repêchées. Surtout, les vainqueurs de poule sont classés de 1 à 4, les deuxièmes de 5 à 8. Ces huit clubs reçoivent leur huitième à domicile.

La position acquise en poule sert également à désigner l'équipe qui reçoit en quart de finale. Bordeaux mesure l'intérêt de cette avance : la saison passée, ses quatre victoires bonifiées lui avaient offert 20 points sur 20. Cette fois, même en remportant ses trois dernières rencontres avec le bonus, l'UBB ne pourra dépasser 17 points. En demi-finale, le choix du stade revient à l'EPCR.

Trois matchs pour éviter de le regretter

Rien n'est joué pour autant. Les hommes de Yannick Bru accueilleront les Stormers puis le Munster à Chaban-Delmas, avant de terminer à Bristol en janvier. Trois occasions de reprendre des points et de viser la tête de la poule 3. Mais le nul de Gloucester laisse déjà un peu moins de marge pour s'offrir un printemps européen à la maison.