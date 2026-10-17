VIDEO. Dix essais, 36-36 et une série qui s'arrête : l'UBB secouée par Gloucester en Champions Cup

Pour lancer la défense de sa couronne européenne, l'UBB a offert un sacré spectacle vendredi soir aux 12 102 spectateurs de Kingsholm. Face à Gloucester, leader du championnat anglais, les joueurs de Yannick Bru ont vécu un match sans répit. Dix essais, 72 points et un nul (36-36) qui stoppe leur série de seize victoires consécutives en Champions Cup. Bordeaux reste invaincu, mais a sérieusement tremblé.

Les Girondins avaient pourtant frappé d'entrée. Martin Page-Relo s'échappait côté fermé dès la 4e minute. Arthur Clark puis Max Llewellyn répliquaient, ce dernier après une mêlée bordelaise perdue. Sipili Falatea et une pénalité lointaine de Maxime Lucu replaçaient l'UBB devant (17-14). Mais George Barton renversait ensuite la situation avant la pause avec un essai transformé par ses soins et une pénalité (24-17).

Gloucester a fait souffrir le pack bordelais

Le problème bordelais se trouvait d'abord devant. La titularisation inhabituelle de Ben Tameifuna en deuxième ligne illustrait les ajustements imposés au staff. En mêlée, Bordeaux a souffert face aux avants anglais. Gloucester a imposé son rythme et contraint les visiteurs à défendre longtemps. Yannick Bru l'a d'ailleurs reconnu après la rencontre : « On était dépassé dans l'engagement. »

Les chiffres officiels sont éloquents : 515 mètres gagnés par Gloucester contre 321 pour Bordeaux, et 53,75 % de possession pour les Anglais. Ceux-ci ont également effectué 142 passes, contre seulement 86 pour l'UBB. Pourtant, les Girondins ont inscrit autant d'essais que leurs adversaires. La moindre brèche a parfois suffi à réveiller leur attaque.

Bielle-Biarrey répond au doublé de Trenholm

Après les citrons, Pablo Uberti puis Louis Bielle-Biarrey ont replacé Bordeaux en tête (29-24). Mais Will Trenholm, entré à la 55e minute, s'est offert un doublé express (56e, 60e) pour relancer Gloucester (36-29). Maxime Lucu a alors percé plein axe avant de servir Bielle-Biarrey à l'intérieur. Pour sa 100e apparition avec l'UBB, l'ailier signait lui aussi un doublé (36-36).

Aligné en numéro 10 en l'absence de Matthieu Jalibert, Lucu a inscrit onze points, dont une pénalité de 55 mètres. Tom Willis a, lui, battu huit défenseurs et réussi quatorze plaquages. Deux performances précieuses, même si le trophée d'homme du match est revenu à Trenholm, auteur de deux essais en seulement vingt-cinq minutes.

Une invincibilité préservée, quelques regrets

Une dernière mêlée a laissé les Bordelais frustrés : ils espéraient une pénalité, avant qu'un en-avant ne mette fin au suspense. Bru juge malgré tout le nul globalement équitable. L'UBB repart avec deux points et prolonge son invincibilité européenne à dix-sept rencontres. Malgré cinq essais marqués, aucun bonus ne vient garnir l'addition avec le nouveau règlement. Un résultat qui pourrait peser dans la course aux meilleures places avant les phases finales.