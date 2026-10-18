Ramos, Marchand, Jalibert, Flament, Meafou : comment le XV de France pourrait perdre cinq cadres avant le choc face aux Springboks

Décidément, le XV de France n’est pas servi ces dernières semaines et Fabien Galthié doit avoir quelques difficultés à trouver le sommeil. Après les forfaits déjà annoncés de plusieurs joueurs majeurs de son équipe titulaire, les Bleus font face à un bruit de couloir inquiétant. En effet, Rugbyrama indique que Julien Marchand et Thomas Ramos seraient potentiellement indisponibles pour le rendez-vous automnal des Bleus, lors de la seconde phase du Championnat des Nations.

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Ramos et Marchand sur le carreau

Pour l’arrière international, c’est une rechute d’une blessure à une cuisse. Absent des pelouses du Top 14 depuis le début du mois, après une victoire (40-18) contre le Montpellier HR, il se serait de nouveau blessé à l'entraînement. Pour le moment, son indisponibilité serait de seulement deux semaines, mais la prudence est de mise. Il ne faudrait pas que Thomas Ramos rechute une troisième fois et verrait son début de saison être pollué par un pépin récurrent, à un an du Mondial en Australie.

Du côté du talonneur rouge et noir, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus. Dimanche dernier à Ernest-Wallon, Julien Marchand était victime d’une déchirure à un ischio-jambier contre l’Aviron Bayonnais. Durant la semaine, il a réalisé des examens complémentaires pour comprendre la nature exacte de sa blessure. Il souffrirait donc d’une lésion de stade 2 et serait indisponible pour trois semaines à un mois.

Néanmoins, l’absence des deux joueurs de 31 ans ne sera pas sans incidence, cet automne. En effet, Thomas Ramos et Julien Marchand sont deux valeurs sûres du XV de France sous l’ère Galthié. Le premier est le meilleur réalisateur de l’histoire des Bleus et compte 55 sélections. Le natif de Mazamet est le titulaire naturel avec le numéro 15 et une solution bienvenue à l’ouverture, en cours de match notamment. Le second pointe à 53 caps chez les Tricolores et compose un duo de choc avec Peato Mauvaka, autre talonneur du Stade Toulousain. Ce dernier devrait donc assurer la relève en cas d’absence de son coéquipier.

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Le XV de France serre les dents

Dans le meilleur des cas, les deux joueurs seraient donc disponibles pour jouer avec le XV de France, mais pas forcément pour disputer tous les matchs. Plus tôt dans la saison, Fabien Galthié et les différents cadres dirigeants des Bleus indiquaient qu’ils comptaient laisser respirer certains gros noms de la sélection. Un maximum de neuf matchs, sur les 12 prévus avant le Mondial 2027, a été évoqué. Ainsi, le sélectionneur pourrait en profiter pour laisser ces éléments blessés au repos, pour faciliter leur récupération.

De plus, ces deux forfaits possibles s’ajoutent à de nombreuses autres absences. Pour remplacer Thomas Ramos, Fabien Galthié aurait encore pu aligner Matthieu Jalibert à l’arrière, confiant l’ouverture à Romain Ntamack en pleine bourre. Malheureusement, le Bordelo-Béglais s’est de nouveau blessé à la cuisse droite et sa présence prochaine à Marcoussis est très incertaine. Devant, la deuxième ligne titulaire ne sera pas au rendez-vous. En effet, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou sont blessés et assurés de ne pas disputer le Championnat des Nations.

Pour rappel, les Bleus ont un calendrier chargé sur le mois de novembre, avec quatre matchs à jouer sur la seconde partie du Championnat des Nations 2026. Tout d’abord, le XV de France se déplace dans la capitale des Gaules. Au Groupama Stadium, il est attendu face aux Fidji, le 7 novembre prochain. Ensuite, Antoine Dupont et ses coéquipiers sont attendus en Île-de-France. Au Stade de France, ils défieront l’Afrique du Sud, le 13 novembre, et l’Argentine, le 21 novembre. Ensuite, une ultime étape est prévue. Chaque nation concernée conclura son année civile internationale avec un match de classement, avec une finale à Twickenham. Sur cette échéance, la composition du groupe français devrait fortement dépendre de si un titre est en jeu ou non.

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