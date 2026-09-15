Le Stade Toulousain face à 13 fin de contrats en 2028 : Ntamack, Marchand et Gourgues seront au cœur des prochains choix

Après Ramos et Cros, Toulouse sait désormais que personne n’est intouchable
Les départs annoncés de Thomas Ramos au Racing 92 et François Cros au LOU ont sérieusement secoué l’environnement toulousain cet été. Deux cadres historiques quitteront Ernest-Wallon en 2027, tandis qu’Anthony Jelonch est courtisé notamment par Castres et Emmanuel Meafou intéresse fortement le Stade Français. Toulouse travaille encore à conserver ces deux derniers. Mais l'avenir pourrait être encore plus bouillant pour les Rouge et Noir s'ils n'ont pas anticipé.
Le marché français s'active désormais très tôt. Plusieurs mouvements concernant la saison 2027-2028 ont ainsi été annoncés alors que l’exercice 2026-2027 venait à peine de commencer. Conséquence : les joueurs liés jusqu’en 2028 vont probablement devenir des sujets de discussion dès 2027. Toulouse peut donc difficilement attendre leur dernière année pour réfléchir à la suite.
Treize dossiers arrivent à échéance en 2028
Si on en croit le très précis AllRugby, 13 joueurs de l’effectif actuel sont annoncés sous contrat jusqu’en 2028 : Joël Merkler, Julien Marchand, Alexandre Roumat, Léo Banos, Théo Ntamack, Paul Graou, Romain Ntamack, Célian Pouzelgues, Kalvin Gourgues, Pierre-Louis Barassi, Santiago Chocobares, Teddy Thomas et Blair Kinghorn.
Joueurs en fin de contrat en juin 2028 (âge au moment de la fin de contrat)
- Joël Merkler — Pilier — 26 ans
- Julien Marchand — Talonneur — 33 ans
- Alexandre Roumat — 3e ligne — 31 ans
- Léo Banos — 3e ligne — 25 ans
- Théo Ntamack — 3e ligne — 26 ans
- Paul Graou — Demi de mêlée — 30 ans
- Romain Ntamack — Demi d’ouverture — 29 ans
- Célian Pouzelgues — Centre/Ailier — 24 ans
- Kalvin Gourgues — Centre — 23 ans
- Pierre-Louis Barassi — Centre — 30 ans
- Santiago Chocobares — Centre — 29 ans
- Teddy Thomas — Ailier — 34 ans
- Blair Kinghorn — Arrière — 31 ans
Le problème tient surtout à la répartition. Dans cette seule vague apparaissent un talonneur international, trois troisièmes lignes, la doublure d’Antoine Dupont, l’ouvreur titulaire du XV de France et une grosse partie des solutions au centre. Derrière, Kinghorn ajoute encore sa polyvalence entre arrière, aile et ouverture. C’est presque une ossature entière qu’il faudra sécuriser, renouveler ou remplacer.
L'âge des joueurs est bien évidemment à prendre en compte. Marchand a déjà 31 ans. Et il a beaucoup donné. Va-t-il continuer, en acceptant très certainement une baisse de salaire comme une grande majorité des trentenaires ? Ou bien décider de raccrocher les crampons. Il pourrait faire le point à l'issue de la Coupe du monde.
Et même Romain Ntamack devra repasser par la case contrat
Le cas Romain Ntamack symbolise parfaitement le chantier. Lorsqu’il avait prolongé jusqu’en 2028 en 2022, l’ouvreur expliquait ne pas parvenir à s’imaginer ailleurs qu’à Toulouse. Six ans représentent cependant une éternité dans la vie d’un effectif professionnel. Son statut aura évolué, tout comme celui du club et les contraintes économiques autour du salary-cap.
Toulouse s’est heureusement offert de la marge sur d’autres dossiers. Jack Willis est par exemple sécurisé jusqu’en 2029, comme Ange Capuozzo, tandis qu’Antoine Dupont a lui anticipé avec une signature jusqu'en 2031. Mais les départs de Ramos et Cros ont rappelé une règle élémentaire du marché : le maillot rouge et noir ne suffit plus systématiquement à fermer les discussions. Ugo Mola lui-même a reconnu qu’il fallait parfois accepter de voir partir des joueurs en fin de contrat.
L’été 2027 pourrait déjà être celui de 2028
Alors oui, l’échéance paraît encore lointaine. Mais à la vitesse où travaille désormais le marché du Top 14, l’été 2027 pourrait surtout servir à préparer celui de 2028. Toulouse aura alors des choix à effectuer entre fidélité, renouvellement générationnel et équilibre financier. Et après Ramos et Cros, difficile d’écarter un scénario uniquement parce que le nom inscrit sur le dossier est Ntamack, Marchand ou Kinghorn.
Ce serait sympa à faire avec tous les clubs, fin de contrats 2028 (ou 2027) créez votre groupe des 23 (33 ou 42 peu importe) et on pioche dans tous les clubs
Si je me prend au jeu
Joël Merkler — Pilier — 26 ans prolonger 3-4 ans
Julien Marchand — Talonneur — 33 ans A voir l'envie du joueur
Alexandre Roumat — 3e ligne — 31 ans Prolongation courte
Léo Banos — 3e ligne — 25 ans prolonger 3-4 ans
Théo Ntamack — 3e ligne — 26 ans prolonger 3-4 ans
Paul Graou — Demi de mêlée — 30 ans prolonger 2 ans
Romain Ntamack — Demi d’ouverture — 29 ans prolonger 3-4 ans
Célian Pouzelgues — Centre/Ailier — 24 ans prolonger 3-4 ans
Kalvin Gourgues — Centre — 23 ans prolonger 3-4 ans
Pierre-Louis Barassi — Centre — 30 ans Si moins de blessure prolonger 2 ans, si pas de de saison complète d'ici la fin de contrat
Santiago Chocobares — Centre — 29 ans prolonger 2-3 ans
Teddy Thomas — Ailier — 34 ans Fin de contrat
Blair Kinghorn — Arrière — 31 ans Fin de contrat, je le trouve moins performant d'année en année ( mais à voir l'an prochain si le départ de Ramos lui donne du temps de jeu)
je serai dirigeant au stade toulousain, je proposerais un beau contrat (4 ans et un gros salaire) à Romain Ntk, Banos, Merkler et Gourgues, bon Banos moins cher mais sans trop chercher des poux sur les oeufs quand même.
Roumat, Barrasi et Choco c'est deux ans max et baisse de 20% de salaire.
Théo Ntk, Pouzelgues, c'est petit contrat mais au moins 3 ans, Kinghorn, Thomas, je leur propose un tour d'honneur sous les applaudissements du public.
Marchand, c'est à voir.
Voudra-t-il continuer ? Dans quel état physique sera-t-il ?
Avec les jeunes qui se pointent et le bulbe du type, ça pourrait se faire en douceur, genre une année en plus pour boucher les trous et faire de la transmission...
Je lui trouve des airs de coachs, en a-t-il envie ?
Lui, comme Cros, je les bade terrible.
Pour Kinghorn je ne te suis pas à l’inverse de Ramos lui c’est un véritable arrière qui a les cannes, ce qui n’est pas le cas Ramos qui est un 15 qui joue en 10.
kinghorn n'a plus retrouvé le niveau de la première moitié de saison lors de son arrivée: l'exercice précédent n'a pas été brillant et il n'a pas apporté de plus value dans le jeu. Son entrée dimanche a été très neutre voire mauvaise dans ses courses et ses passes après.
Il peut repartir, le St a de quoi faire en 15 avec Remue mais aussi Richardis qui peut jouer arrière, sans oublier Mallia et Cappuozo ...
je le trouve bon mais il aura deux ans de plus, il y a des jeunes qui montent, il faut aussi faire de la place.
Je ne connais pas du tout l'activité,
mais l'impression (regettable ? 🤔) que c'est moins le boxon au foot, sur la question du "Mercato" comme ils disent...
Pour les "vieux du ST", on verra ceux qui ont vraiment "l'Amour du Maillot"😄
Blague à part, peut on reprocher à un employé de quitter sa boite suite à une baisse de salaire de 20% (parait il et voire plus semble t'il), alors que la boite d'à côté te propose au moins le même salaire qu'avant ?
Pour les trentenaires ça va être au cas par cas, pour les moins de trente ans, ça devrait le faire...
Le ST ne sera pas le seul avec les contrats de 2028, l'UBB en a une dizaine aussi et d'ailleurs cher @Thibault Perrin, ça serait bien d'afficher tous les clubs qui auront à négocier des contrats post CDM svp...
Il n'y a qu'une équipe qui s'appelle le Stade Toulousain...
Je viens de faire un tour sur le site Allrugby voir chez les autres clubs, et il y a plethore de contrats à prolonger ou à renégocier chez beaucoup...
Avec les nouvelles règles de SC, on risque de voir beaucoup de mouvements après la CDM...
Avec l'histoire du SC ou on ne peut plus tricher (🤭) (en attendant des réponses officielles via les VRAIS tribunaux),
tous les clubs vont être confrontés à ce truc là.
Comment acheter un joueur de très bon niveau, même ex-récent internationnal plutôt agé, en restant dans le SC ?
Là c'est pour moi la quadrature du cercle.
Surtout si les Bleus rapportent le titre suprême 😅
La quadrature du cercle, je dirais même mieux, c’est une Roubertise
pourquoi pas roublardise ?
Aussi :-)
pour @Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Et à l'ASM, pas de migrations en vu ?