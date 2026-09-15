Le Stade Toulousain face à 13 fin de contrats en 2028 : Ntamack, Marchand et Gourgues seront au cœur des prochains choix

Après Ramos et Cros, Toulouse sait désormais que personne n’est intouchable

Les départs annoncés de Thomas Ramos au Racing 92 et François Cros au LOU ont sérieusement secoué l’environnement toulousain cet été. Deux cadres historiques quitteront Ernest-Wallon en 2027, tandis qu’Anthony Jelonch est courtisé notamment par Castres et Emmanuel Meafou intéresse fortement le Stade Français. Toulouse travaille encore à conserver ces deux derniers. Mais l'avenir pourrait être encore plus bouillant pour les Rouge et Noir s'ils n'ont pas anticipé.

Le marché français s'active désormais très tôt. Plusieurs mouvements concernant la saison 2027-2028 ont ainsi été annoncés alors que l’exercice 2026-2027 venait à peine de commencer. Conséquence : les joueurs liés jusqu’en 2028 vont probablement devenir des sujets de discussion dès 2027. Toulouse peut donc difficilement attendre leur dernière année pour réfléchir à la suite.

Treize dossiers arrivent à échéance en 2028

Si on en croit le très précis AllRugby, 13 joueurs de l’effectif actuel sont annoncés sous contrat jusqu’en 2028 : Joël Merkler, Julien Marchand, Alexandre Roumat, Léo Banos, Théo Ntamack, Paul Graou, Romain Ntamack, Célian Pouzelgues, Kalvin Gourgues, Pierre-Louis Barassi, Santiago Chocobares, Teddy Thomas et Blair Kinghorn.

Joueurs en fin de contrat en juin 2028 (âge au moment de la fin de contrat) Joël Merkler — Pilier — 26 ans

— Pilier — Julien Marchand — Talonneur — 33 ans

— Talonneur — Alexandre Roumat — 3e ligne — 31 ans

— 3e ligne — Léo Banos — 3e ligne — 25 ans

— 3e ligne — Théo Ntamack — 3e ligne — 26 ans

— 3e ligne — Paul Graou — Demi de mêlée — 30 ans

— Demi de mêlée — Romain Ntamack — Demi d’ouverture — 29 ans

— Demi d’ouverture — Célian Pouzelgues — Centre/Ailier — 24 ans

— Centre/Ailier — Kalvin Gourgues — Centre — 23 ans

— Centre — Pierre-Louis Barassi — Centre — 30 ans

— Centre — Santiago Chocobares — Centre — 29 ans

— Centre — Teddy Thomas — Ailier — 34 ans

— Ailier — Blair Kinghorn — Arrière — 31 ans

Le problème tient surtout à la répartition. Dans cette seule vague apparaissent un talonneur international, trois troisièmes lignes, la doublure d’Antoine Dupont, l’ouvreur titulaire du XV de France et une grosse partie des solutions au centre. Derrière, Kinghorn ajoute encore sa polyvalence entre arrière, aile et ouverture. C’est presque une ossature entière qu’il faudra sécuriser, renouveler ou remplacer.

L'âge des joueurs est bien évidemment à prendre en compte. Marchand a déjà 31 ans. Et il a beaucoup donné. Va-t-il continuer, en acceptant très certainement une baisse de salaire comme une grande majorité des trentenaires ? Ou bien décider de raccrocher les crampons. Il pourrait faire le point à l'issue de la Coupe du monde.

Et même Romain Ntamack devra repasser par la case contrat

Le cas Romain Ntamack symbolise parfaitement le chantier. Lorsqu’il avait prolongé jusqu’en 2028 en 2022, l’ouvreur expliquait ne pas parvenir à s’imaginer ailleurs qu’à Toulouse. Six ans représentent cependant une éternité dans la vie d’un effectif professionnel. Son statut aura évolué, tout comme celui du club et les contraintes économiques autour du salary-cap.

Toulouse s’est heureusement offert de la marge sur d’autres dossiers. Jack Willis est par exemple sécurisé jusqu’en 2029, comme Ange Capuozzo, tandis qu’Antoine Dupont a lui anticipé avec une signature jusqu'en 2031. Mais les départs de Ramos et Cros ont rappelé une règle élémentaire du marché : le maillot rouge et noir ne suffit plus systématiquement à fermer les discussions. Ugo Mola lui-même a reconnu qu’il fallait parfois accepter de voir partir des joueurs en fin de contrat.

L’été 2027 pourrait déjà être celui de 2028

Alors oui, l’échéance paraît encore lointaine. Mais à la vitesse où travaille désormais le marché du Top 14, l’été 2027 pourrait surtout servir à préparer celui de 2028. Toulouse aura alors des choix à effectuer entre fidélité, renouvellement générationnel et équilibre financier. Et après Ramos et Cros, difficile d’écarter un scénario uniquement parce que le nom inscrit sur le dossier est Ntamack, Marchand ou Kinghorn.