Après Wainiqolo, Toulon mise sur un autre Fidjien venu du rugby à 7 : Apete Narogo a montré ses premières qualités à Édimbourg

Trois ballons, 49 mètres et un essai envolé

À Édimbourg, Toulon a lancé sa campagne de Challenge Cup par une victoire (27-17). Après un début de saison compliqué en TOP 14 pour les Varois, ce succès est le bienvenu. Autant sur le plan collectif qu'au niveau individuel. Titularisé à l'aile gauche, Apete Narogo a disputé les 80 minutes de cette rencontre. Pour le Fidjien de 24 ans, arrivé cet été sur la Rade, il s'agissait de ses premiers pas dans le rugby à XV professionnel.

Selon les statistiques de l'EPCR, Narogo a gagné 49 mètres, franchi deux fois la défense et éliminé trois adversaires. Le tout, en touchant seulement trois ballons à la main. Il a aussi approché l'essai, mais a échappé le ballon au moment d'aplatir dans l'en-but écossais. Une occasion envolée, au milieu d'une première plutôt encourageante.

Du rugby à 7 au XV, un autre monde à découvrir

Le RCT est allé chercher Narogo sur le circuit à 7, où il a porté les couleurs des Fidji. Le club le présente comme un débutant à XV et l'a engagé jusqu'en 2028. Ses mensurations, 1,85 m pour 98 kg, dessinent un ailier capable d'encaisser les contacts sans renoncer à ses appuis. Reste à traduire ces qualités dans une discipline différente.

Car passer du 7 au XV, c'est changer de carte du terrain. Les espaces libres se raréfient, les défenseurs sont plus nombreux et la ligne de touche devient vite un piège. L'ailier doit savoir rester connecté à ses centres, couvrir le fond du terrain avec son arrière et lire les coups de pied adverses. Le jeu aérien, particulièrement sollicité en Top 14, réclame également du travail.

Forcément, le souvenir de Jiuta Wainiqolo revient à Mayol. Champion olympique à 7 avec les Fidji, arrivé à Toulon en 2021, l'actuel Lyonnais y avait régalé les tribunes par ses crochets et ses relances. Mais il possédait déjà un bagage à XV, notamment chez les Fijian Drua. Narogo part donc avec un apprentissage différent. Son premier match autorise la comparaison des profils, certainement pas celle des carrières.

Toulon peut-il développer un nouveau facteur X ?

Pour Toulon, l'enjeu est de transformer ce potentiel en option fiable, alors que le Top 14 et la Challenge Cup imposent de faire tourner les lignes arrière. Avec Gaël Dréan, Gabin Villière ou Setariki Tuicuvu, une accélération spectaculaire ne suffira pas à gagner une place durable. Les prochains rendez-vous permettront surtout de juger ses placements, ses interventions sans ballon et sa régularité.

Vendredi, Narogo a laissé filer un essai, mais il a déjà montré pourquoi Toulon s'était intéressé à lui. Trois ballons ont suffi pour éveiller la curiosité. Il lui reste désormais beaucoup plus de rugby à apprendre qu'à prouver sur une course.