''Antoine Dupont calme, Vakatawa étouffé'', la presse étrangère analyse la victoire des Bleus

Après la victoire du XV de France face à l'Ecosse, la presse étrangère a analysé le match. Victoire des Bleus ou défaite des Ecossais ?

On le sait, le XV de France est venu à bout de l'Ecosse dans un match plutôt fermé. Les deux équipes ont adopté le même plan de jeu : d'abord les avants puis du jeu au pied. Si la prestation n'a pas emballé grand monde, la presse étrangère analyse une défaite des Ecossais plus qu'une victoire des Français. La BBC estime que "la défense courageuse des hommes de Townsend n'a pas été récompensée" alors que les Ecossais visaient une 6e victoire consécutive. Cependant, ils admettent que l'Ecosse "n'a jamais été en position de victoire contre les Français". Les Ecossais ont tout de même évolué :"Dans le passé, ils auraient laissé le score leur échapper". Mais "les courses mortelles" des Français n'ont pas été au rendez-vous : "Antoine Dupont était calme, Gaël Fickou n'a rien proposé, Vakatawa a été étouffé".

Si Stuart Hogg admet que son coup de pied de fin de match est une "faute d'école", il a ensuite affirmé en conférence de presse que le jeu des Bleus a été court-circuité : On a réussi à tenir la France : ils voulaient venir jouer à la main mais, tout ce qu'ils ont fait, c'est taper. On peut prendre de la confiance vu comment on a défendu mais on est quand même déçus. On a bien joué pendant 70-75 minutes mais on a fait des erreurs. On s'est déconnecté pendant 30 secondes et ils ont marqué un essai."