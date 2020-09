Amateur - Arbitre showman, pluie, peu de sommeil : revivez mon déplacement à Poitiers

Ce week-end, le Stade Domontois se déplaçait à Poitiers pour le compte de la 3e journée de Fédérale 2. Un long dimanche de divorce.

Les premiers longs déplacements commencent à montrer le bout de leurs nez avec un voyage à Rennes, et maintenant à Poitiers. Deux villes qui m'effleuraient seulement l'ouïe quand la météo donnait la température du lendemain, alors que Domont ne m'effleurait même pas l'esprit. Et pourtant, nouveau club, nouvelle ville, nouveau niveau et nouvelles rencontres. Rencontres humaines et sportives.

Le dimanche, la plupart des gens aiment se lever tard, regarder la télé et manger tranquillement. Surtout quand le froid revient à coup de couteau dans la nuque. Quand tu fais du rugby, tu sacrifies une journée entière pour seulement quelques minutes (80 au mieux) de bonheur. Un long déplacement est comme courir un marathon de 42 km pour à l'arrivée avoir une médaille de format unique donnée à l'ensemble des participants. Mais voici notre journée en terre poitevine.