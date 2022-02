Allo Rugbynistère ? Quel est le meilleur plan pour faire mes achats de supporter de l'équipe de France ?

A quelques jours du retour de l'équipe de France, le Rugbynistère est fier d'annoncer son partenariat avec le leader français Boutique-Rugby.com

À quelques jours du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, l'excitation est à son comble chez les supporters de l'équipe de France. Comment pourrait-il en être autrement après la victoire tricolore sur les All Blacks en novembre dernier ? Au lendemain de ce succès historique face à la Nouvelle-Zélande, tous les fans se sont projetés vers la compétition centenaire avec l'espoir de voir les Bleus l'emporter pour la première fois depuis 2010. Mais l'enthousiasme pour Antoine Dupont et ses coéquipiers n'est pas né ce soir d'automne. Voilà deux ans que les hommes de Galthié font vibrer les supporters de l'Hexagone et d'ailleurs, avec notamment deux belles deuxièmes places lors des éditions précédentes. Le jeu proposé par l'équipe de France électrise également les fans du rugby du monde entier, et ce, à moins de deux ans de la Coupe du monde.

Vous avez été nombreux à nous solliciter en nous demandant conseil pour dégoter les meilleurs plans pour vous équiper et soutenir l'équipe de France, et nous vous en remercions. Nous avons noué un partenariat avec le leader en France : Boutique-Rugby.com, qui ravit les fans de rugby de l'hexagone. Pourquoi ? Plus d'informations ci-dessous et plus d'annonces à venir dès les prochaines semaines, qui nous l'espérons, répondront à vos attentes.

Les maillots et produits de l'équipe de France au meilleur prix

Boutique-Rugby.com est leader en France sur les produits Rugby. Parmi les qualités qui nous ont encouragés à nouer ce partenariat avec eux, nous pourrions retenir les suivantes :

Les meilleurs prix du marché

du marché Les meilleurs délais de livraison (jusqu'à 24H)

(jusqu'à 24H) Le catalogue le plus large de France , avec notamment des maillots introuvables ailleurs

, avec notamment des maillots introuvables ailleurs Une satisfaction client mesurée de manière indépendante à hauteur de 97%

Si vous souhaitez vous équiper au meilleur prix en vue du Tournoi des 6 nations, nous vous recommandons sans hésiter nos partenaires Boutique-Rugby. On y trouve la nouvelle game des Bleus par le Coq Sportif ainsi que des prix imbattables sur la collection 2021. T-Shirt, polo, sweat à capuche, bonnet et bien sûr écharpe, l'offre est la plus large du marché pour le XV de France !

Je choisis mon pack de supporter sur Boutique Rugby

Sachez que notre nouveau partenaire propose également les tenues des autres nations du Tournoi ainsi que celles des formations de l'hémisphère sud avec des soldes pouvant aller jusqu'à moins 75 %. C'est le moment de se faire plaisir au meilleur prix.