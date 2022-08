ALL BLACKS. Beauden Barrett a ''craint le pire'' lors de sa chute après sa collision dans les airs

Beauden Barrett est revenu sur le choc qu'il a subi dans les airs face aux Springboks. Finalement, plus de peur que de mal : il évoque un "grand soulagement".

C'est un choc qui a rendu aphone le monde du rugby le week-end dernier. En fin de rencontre lors du Nouvelle-Zélande vs Afrique du Sud, Beauden Barrett était fauché dans les airs par Kurt-Lee Arendse, largement en retard sur sa montée et qui venait percuter l'ouvreur All Black sans même contester le ballon. Résultat, un demi-tour complet dans les airs pour le meilleur joueur du monde 2016 et 2017, qui retombait violamment sur la tête. "C'était une grosse collision et j'ai tout de suite pensé au pire", explique Beaudy sur la chaîne Youtube des AB's. "Surtout lorsque j'étais au sol et que quelqu'un - je ne me souviens plus qui - m'a dit de ne pas bouger." (...) C'était comme ça jusqu'à ce que le médecin arrive et me demande de si pouvais mes doigts et mes orteils. J'étais seulement soulagé lorsque j'ai réussi ces test. Je me suis finalement assis et j'ai pu repartir en marchant."

Le principal intéressé reconnaît que cela fait partie du jeu et que monter au ballon relève finalement du courage. Selon lui, ceux qui viennent lutter au ballon n'arrivent souvent pas avec de mauvaises intentions mais ne contrôlent pas leur montée. Malgré tout, celui qui a connu de nombreuses commotions ces dernières saisons admet aussi que "la minute qui suivit le choc fut très angoissante parce que vous pensez au pire. C'est effrayant quand vous vous retrouvez au sol, après être tombé sur la tête et les épaules."

Selon lui, néanmoins, la stratégie aérienne des Sud-Africains se changera pas pour autant ce week-end, eux qui continueront de lutter aussi férocement et de mettre autant de pression que possible sur leurs adversaires. À l'Ellis Park, a solution résidera donc dans la capacité des "escorteurs" des Blacks a bloquer les trajectoires des ailiers sud-africains. "Toujours selon les règles", eux, précise Barrett.