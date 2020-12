A quelle heure et sur quelle chaîne supporter les clubs français en Champions Cup ?

La Champions Cup démarre dès ce week-end. Retrouvez les dates et horaires des matchs des formations de Top 14 pour ne rien rater.

La Coupe d'automne des nations à peine terminée, les internationaux anglais, gallois, irlandais, écossais, italiens et français n'auront pas vraiment le temps de se reposer. En effet, la saison 2020/2021 de la Champions Cup débute dès ce week-end. Les deux premières journées vont se suivre le week-end du 11/12/13 décembre puis les 18/19/20 décembre. Deux rencontres seront diffusées sur France 2 à savoir : Toulon vs Sale samedi et Racing 92 vs Connacht le dimanche. Les autres matchs des formations de Top 14 sont programmées sur beIN Sports. Pour rappel, le format de la Coupe d'Europe a changé. La phase de poules se déroulera seulement sur quatre journées. Notez qu'une partie des matchs de Challenge Cup seront disponibles en streaming sur EPCRugby.tv.

Le programme de la 1ère journée de Champions Cup :

Northampton vs Bordeaux à 18h30 sur beIn Sports 2 le vendredi 11 décembre

Ulster vs Toulouse à 21h sur beIn Sports 2 le vendredi 11 décembre

Bristol vs Clermont à 14h sur beIn Sports 2 le samedi 12 décembre

Toulon vs Sale à 16h15 sur France 2 le samedi 12 décembre

18h3 0 sur beIn Sports 2 le samedi 12 décembre Montpelllier vs Leinster

à 21h sur beIn Sports 2 le samedi 12 décembre Edimbourg vs La Rochelle

14h sur beIn Sports 1 le dimanche 13 décembre Lyon vs Gloucester

16h30 sur France 2 le dimanche 13 décembre Racing 92 vs Harlequins

Le programme de la 1ère journée de Challenge Cup :