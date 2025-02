XV de France. ''Pas de flicage'' : la stratégie du staff pour optimiser la performance de ses protégés

Alors que toutes les équipes de Top 14 seront sur le pont ce week-end, 19 joueurs "protégés" par la Fédération seront au repos pour préparer au mieux l'Italie.

Si les joueurs du XV de France ne remettent pas les crampons ce week-end, pas question pour autant de lever le pied. Fabien Galthié et son staff ont prévu un programme bien huilé pour les 19 "protégés" épargnés par le Top 14. Objectif : récupérer sans perdre le rythme avant d'affronter l'Italie le 23 février.

Repos actif et travail ciblé

Dimanche, lendemain de la courte défaite face à l'Angleterre (26-25), les joueurs concernés ont pu regagner leur domicile. Une parenthèse bienvenue, mais pas question de trop souffler. "Les joueurs ne sont pas en vacances !", rappelle Nicolas Jeanjean, le directeur de la performance des Bleus, à L’Equipe.

L'objectif est clair : optimiser l'état de forme des joueurs sans accuser le coup d'une préparation trop linéaire. Huit semaines sans relâchement peuvent peser lourd sur le physique et le mental.

Chaque joueur a donc reçu un programme adapté. Trois jours de travail sont imposés : mardi, jeudi et samedi, avec des séances de course à haute intensité. La musculation, elle, est laissée à la discrétion des joueurs, selon leurs besoins et sensations. "Il y a une base commune pour les avants et les trois-quarts, mais le programme est quasiment individualisé", précise Jeanjean.

Des objectifs de poids et un suivi high-tech

Le premier critère de réussite ? Le poids. Chaque joueur doit revenir avec une balance parfaitement calibrée. "Du moment qu'ils reviennent au poids souhaité, ils font ce qu'ils veulent", ajoute Jeanjean.

Si la liberté est de mise, la surveillance est bien présente : chaque international est reparti avec un GPS et un capteur de fréquence cardiaque. Pas question de les traquer, mais plutôt d'analyser leurs efforts et d'assurer un suivi précis.

Le staff ne laisse rien au hasard. Jeanjean appelle quotidiennement chaque joueur pour s'assurer que les objectifs sont respectés. "La confiance règne, pas de flicage", assure-t-il. En somme, une pause sans match, mais loin d'être un relâchement. Pour performer sur la durée, les Bleus savent qu'ils doivent gérer leur énergie. Et à l'approche du match contre l'Italie, tout est mis en place pour qu'ils reviennent affûtés.

On ne doute pas de l'implication des 19 concernés. Malgré la défaite cruelle lors du Crunch, les Bleus sont toujours en mesure de remporter le Tournoi. Pour cela, il faudra gagner en Irlande, et cela passe par une gestion impeccable des périodes de repos.

