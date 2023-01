6 NATIONS. Paolo Garbisi ne retrouvera finalement pas le 15 de France ce week-end !

Le polyvalent trois-quarts de Montpellier, Paolo Garbisi, ne sera finalement pas de la partie ce week-end à Romes, pour la première journée du Tournoi des 6 Nations 2023.

Encore juste physiquement

Depuis le 30 décembre dernier, Paolo Garbisi n'a plus foulé la moindre pelouse, à cause d'une blessure au genou, qu'il a contractée contre l'UBB en Top 14. Le sélectionneur italien, Kieran Crowley, l'avait tout de même convoqué pour préparer le match contre la France, en sachant que la durée de sa blessure était estimée à 6 semaines. De ce fait, Garbisi n'est pas un super-héros et même si sa guérison se passe pour le mieux, le Montpelliérain devra tout de même patienter avant de postuler pour la Squadra Azzurra. Pour prendre le moins de risque, ce dernier ne participera pas à la réception de Toulon ce week-end en Top 14, pour avoir le plus de chance possible de jouer contre l'Angleterre dans deux semaines. Élément important de l'équipe d'Italie, Paolo Garbisi (22 ans, 21 sélections) n'occupe que le poste de demi d'ouverture en sélection, et non pas celui de centre comme il est coutumier en club. Habitué aux grandes performances avec l'Italie, Garbisi sera une des armes principales de cette équipe durant le Tournoi des 6 Nations.

15 de France. À peine revenu avec l'équipe de France, Camara dit adieu au Tournoi des 6 Nations 2023 !