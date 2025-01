6 NATIONS. Dupont, Bielle-Biarrey, Attissogbe, les Bleus en mode rouleau compresseur face aux Gallois

Les Bleus ont connu une entame idéale pour le Tournoi des Six Nations 2025. Avec une démonstration au Stade de France et le bonus offensif, les Tricolores mettent la pression à leurs rivaux.

C’était leur entrée dans le Tournoi des Six Nations et il ne fallait pas la rater. Ce match devait donner le ton du reste de la compétition. Le XV de France a continué sur sa belle lancée de la tournée d’automne avec un succès bonifié au Stade de France face au Pays de Galles. C’est une première réussie pour la bande à Dupont.

« C’est la compétition qu’on attend tous les ans, avec un rendez-vous qui commence ici devant 80.000 supporters. C’est toujours difficile d’attaquer la compétition. Il faudra s’adapter à l’adversaire et jouer avec les conditions », a déclaré le sélectionneur Fabien Galthié au micro de France 2 quelques minutes avant le coup d’envoi.

40 premières minutes efficaces

Sous la pluie, les Bleus ont joué intelligemment en première mi-temps. Proposant de l’alternance au pied comme à la main, les Tricolores n’ont pas tardé à poser des problèmes à une défense galloise aux abois. Après un quart d’heure de jeu, l’inévitable Antoine Dupont mettait Attissogbe sur orbite pour le premier essai. Le Palois inscrit ici sa troisième réalisation en Bleu en seulement quatre sélections.

Cinq minutes plus tard, Bielle-Biarrey double la mise sur un service de Ramos après un pilonnage en règle de la ligne galloise. Les deux ailiers français terminent la mi-temps avec un doublé chacun et le bonus offensif est déjà dans les poches du XV de France (28-0).

La clé tactique : le jeu au pied

Si les Gallois ont réussi à poser des problèmes aux Bleus sous les ballons hauts, ils ont subi sur les autres types de jeu au pied. Dupont, Ramos et Ntamack ont martyrisé le triangle arrière gallois avec une longueur au pied indécente. Au moindre ballon relâché par les Dragons Rouges, les Toulousains en profitaient pour les renvoyer dans leurs 30 mètres.

« On doit faire une deuxième mi-temps solide, rester sur le même momentum. La deuxième mi-temps doit être aussi consistante, voire meilleure », réagissait Fabien Galthié aux citrons.

Un second acte contrasté

Rapidement, le manager a parié sur sa "bomb squad" inspirée des sud-africains. Baille, Marchand, Colombe, Guillard, Auradou et Le Garrec ont tous fait leur entrée dès la 49ᵉ minute. L'apport du banc s'est rapidement fait sentir et les Bleus ont renversé les Gallois sur ballon porté quelques minutes plus tard.

Les Bleus déroulent la fin de match avec beaucoup de confiance et d'assurance. Seule ombre au tableau : le carton rouge concédé par Romain Ntamack pour un plaquage haut. Le "haut degré de danger" a été retenu par le bunker. Si les Français ont montré une belle discipline toute la soirée, ils devront tout de même se passer de leur maestro dans les prochaines semaines.

Un dernier essai de l'homme du match Grégory Alldritt vient conclure la soirée presque parfaite des partenaires d'Antoine Dupont. Score Final : 43-0. Le Pays de Galles n'aura pas existé.

La première étape est franchie. Désormais, une marche beaucoup plus haute attend nos Bleus à Twickenham la semaine prochaine. Le déplacement face au XV de la Rose sera le premier vrai test du Tournoi.