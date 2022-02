6 NATIONS. Discipline, possession, défense, les chiffres marquants de la victoire de l'équipe de France

Les Bleus auront très certainement à coeur de travailler leurs lancements et les passes. Le site officiel du Six Nations a ainsi dénombré par moins de 9 mauvaises passes et 11 fautes de main. D'aucuns diront qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs. Une fois de plus, les Irlandais ont des chiffres similaires alors qu'ils ont effectué plus de passes (156 contre 118). Preuve que les Tricolores ont une marge de progression, et ça, c'est encore plus encourageant quand on voit ce qu'ils proposent déjà.