6 NATIONS. COMPOSITION. L'Irlande avec Gibson Park - Sexton à la charnière

Ce samedi, l’Irlande reçoit sur sa pelouse de l’Aviva Stadium le vainqueur du dernier tournoi des 6 nations, le Pays de Galles. Voici la composition du XV du trèfle pour la première journée de l’édition 2022.

Andy Farrell, le sélectionneur irlandais, vient de dévoiler l’équipe qui défiera les Gallois ce samedi à Dublin. Dans la continuité des derniers matchs importants, c’est Gibson-Park qui est préféré à Murray en numéro 9. Jonathan Sexton titulaire à l’ouverture sera également capitaine. Bundee Aki et Garry Ringrose formeront la paire de centre. Le solide pilier Tadhg Furlong sera bien titulaire à droite de la mêlée irlandaise. Jack Conan prendra le centre de la troisième ligne et sera associé au solide van der Flier et à Caelan Doris. Mack Hansen, l’ailier du Connacht fêtera sa première cap ce week-end et portera le numéro 11.