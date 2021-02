6 Nations. C'est passé inaperçu, mais Owen Farrell a passé la barre des 1000 points en sélection

Contre les Gallois ce samedi, malgré la défaite, Farrell a inscrit 14 points qui le font atteindre le cap symbolique des 1000 points avec l'Angleterre.

Ce samedi, vous avez dû bien rire en voyant Owen Farrell s'agacer auprès de l'arbitre Monsieur Gauzère, jubiler en voyant les hommes en rouge passer 40 points à l'Angleterre, vous endormir avec l'accent gallois... Il est vrai que la leçon d'ambitions des troupes de Wayne Pivac à celles d'Eddie Jones a dû ravir tout bon supporter tricolore qui se respecte, inimitié franco-anglaise oblige. Mais au-delà des fautes de Maro Itoje, des charges de Taulupe Faletau et des cannes de Rees-Zammit, un autre évènement est pourtant passé totalement inaperçu. En effet, pour sa 91ème sélection, le capitaine du XV de la Rose a inscrit 14 points au pied, ce qui porte son total en blanc à... 1000 points tout rond (hors matchs avec les Lions) ! Une performance exceptionnelle de longévité et de réussite pour Owen Farrell, qu'on le dise sur le déclin ou non.

Il faut dire que l'ouvreur ou centre des Saracens est seulement le 6ème joueur de l'histoire à atteindre la barre symbolique des 1000 pions sur le circuit international. Le deuxième anglais, derrière un certain Jonny Wilkilson, auteur lui de 1113 points sous la tunique frappée de la Rose en 91 sélections également. Néanmoins, si le fils d'Andy souhaite aller chercher le record du monde, il a encore du chemin ! Vous n'êtes pas sans savoir que celui-ci est détenu par le tout jeune retraité Dan Carter, qui culmine à 1598 points en 112 capes avec les All Blacks. Géant. Mais après tout, Farrell n'a que 29 ans...

