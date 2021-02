6 Nations 2021. Face aux Anglais, George North va battre un record de précocité

Contre l'Angleterre, samedi, George North va devenir le plus jeune joueur à atteindre la barre des 100 sélections pour son pays.

Et un record individuel de plus pour les Gallois ! Alors qu'Alun Wyn Jones est déjà le joueur le plus capé de l'histoire du rugby international avec 154 sélections (PDG + Lions Britanniques) à l'heure d'écrire ces lignes, c'est au tour de George North de rentrer dans le cercle très fermé des centurions. Il ne sera d'ailleurs que le 4ème homme de la Principauté à atteindre ce cap symbolique, samedi, face à l'Angleterre. Mais plus fort encore, l'ailier ou centre des Ospreys sera aussi et surtout le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 capes pour son pays ! En effet, à 28 ans et 320 jours exactement, il devancera le capitaine australien Michael Hooper (28 ans et 358 jours), détenteur du record depuis octobre dernier.

Il faut dire que North a commencé (très) tôt sous le maillot rouge, fin 2010, alors qu'il avait à peine 18 piges. Plus d'une décennie plus tard, le colosse (1m94 pour 109kg) est encore aujourd'hui l'un des joueurs les plus renommés du circuit international, ses 42 essais en 99 sélections (+ 2 en 4 matchs avec les Lions) parlant évidemment pour lui. Avant lui et son compère australien, donc, seuls George Smith (28 ans et 363 jours) et Sam Whitelock (29 ans et 10 mois) avaient réussi à atteindre les 100 capes avant leurs 30 ans. Et dans le futur ? On verrait bien le Géorgien du CAB Vasil Lobzhanidze être capable de venir titiller le record de George North dans quelques années, lui qui compte déjà 57 sélections à seulement 24 ans...