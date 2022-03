6 Nations. À peine croyable ! Il reste encore des milliers de places pour Pays de Galles/France…

Face à l’équipe de France, les Gallois pourraient voir les travées du mythique Millennium/Principality Stadium bien moins remplies qu’à leur habitude.

Environ 10 000. C’est le nombre de places qu’il reste à pourvoir pour la rencontre de ce vendredi 11 mars entre les Bleus et les Gallois à Cardiff selon Wales Online. Pourtant, le légendaire Millennium brille habituellement par sa ferveur. Une bien mauvaise nouvelle qui n’est pas due qu’à la méforme montrée par les hommes de Wayne Pivac en ce début de Tournoi. Selon le média britannique, les causes seraient surtout financières. En effet, le prix moyen des strapontins à pourvoir serait trop élévé. Il serait compris entre 100 £ et 105 £, soit l’équivalent de 120~125 €. D’un autre côté, les places disponibles dans les zones sans alcool seraient également moins fournies. Une information qui ne nuit pas à la réputation de comptoir de nos voisins d’outre-Manche. RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. La 2e place mondiale, c'est possible pour les Bleus !

D’autres éléments sont aussi mis en avant. Par exemple, la Welsh Rugby Union distribue à prix réduit des places aux clubs amateurs. Cependant, ces derniers n’auraient pas réussi à écouler leur stock. Les difficultés de déplacements dans l’ouest du Royaume-Uni entrent par ailleurs en jeu. Dans un contexte sanitaire incertain et de programmation de la rencontre un vendredi soir, les fans français seraient moins nombreux à faire le déplacement selon Wales Online. Une députée galloise de la majorité, Fay Jones, a réagi à cette problématique. Sur Twitter, elle a commenté : “Il y a tellement de choses que la WRU pourrait faire pour remplir le stade. Réduire le prix du billet de 100 £, par exemple ou créer un billet pour que les parents puissent amener leurs enfants sans que cela ne les ruine. Ou encore, offrez aux équipes féminines de rugby des billets à moitié prix.” COMPOSITION. Pays de Galles. Retour de Navidi, Biggar et Davies titulaires pour affronter la France

Avec seulement 60 000 places actuellement acquises, la fédération galloise se dirige tout droit vers un record. Loin d’être flatteur, ce serait celui de la plus faible affluence pour l’équipe nationale à l’occasion de l’illustre compétition européenne. Pour donner un exemple, regardons la dernière fois que le Pays de Galles-France a joué un vendredi soir. C'était le 26 février 2016 et le XV du poireau affrontait déjà la France. À cette occasion, le nombre de spectateurs était de 74 160. Pour profiter de l’ambiance unique du Principality Stadium, il serait préférable que les derniers billets à pourvoir trouvent preneur dans les dernières heures. En conférence de presse, Fabien Galthié avait donné son sentiment sur l’antre infernal de Cardiff. Le sélectionneur dit :

Ce stade, son public, les 80 000 spectateurs. Quand on descend du bus, il y a les chœurs qui nous accompagnent tout au long de la montée des marches jusqu’aux vestiaires. Ça vous prend et vous donne la chair de poule. Quand vous sortez dans, les joueurs restent 4 minutes dans le noir, au milieu du public, isolés avec leurs adversaires. On est dans le sublime, le merveilleux du rugby.”