6 Nations 2021. La France peut décrocher le pactole en cas de victoire finale

Si la victoire finale dans le Tournoi serait valorisante sur le côté sportif, elle ne serait pas négligeable non plus sur l'aspect financier. Cela permettrait de renflouer les caisses de la Fédération.

Nous y sommes, c'est le grand jour. Ce vendredi soir, la France peut décrocher la victoire finale au sein du Tournoi des 6 Nations. Une première depuis 2010 et l'époque Marc Lièvremont. À vrai dire cela faisait fort longtemps que ce XV de France enthousiasmant n'avait pas suscité tant d'engouement. Mais la tâche s'annonce compliquée pour ne pas dire plus, face à une Écosse qui ne se présentera pas à Saint-Denis en victime expiatoire, et ce, malgré quelques absents importants dans leurs rangs. Surtout, ce sont les 21 points d'écart ajoutés au point de bonus offensif, qui nous laissent mesurés quant à l'hypothèse d'une victoire finale des Bleus.

Si succès il y avait, outre la satisfaction de revoir les tricolores sur le devant de la scène, cela ajouterait aussi une plus-value économique non négligeable. Vous le savez, c'est un refrain qui revient sans cesse depuis maintenant un an. Le monde du rugby connaît une grave crise liée à l'épidémie de Covid-19. Les stades vides, l'absence de billetterie et de tout les à côtés en sont la principale cause. Alors L'Équipe s'est penchée sur la question économique d'une victoire dans le Tournoi (https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Tournoi-des-6-nations-que-peuvent-gagner-les-bleus-et-la-federation/1236198). Sur son site, le quotidien sportif rapporte que le titre possible renflouerait les caisses de la Fédération, qui annonçait par la voix de Bernard Laporte en novembre dernier une perte de 34 millions d'euros sur la saison. En effet, une première place dans le Tournoi rapporterait selon le journal 5,5 millions d'euros, contre 4,2 millions en cas de deuxième place, 3 millions pour la troisième et 2,4 millions si les Bleus venaient à terminer à la quatrième place, au pied du podium.

Mais l'Équipe croit savoir que tout cet argent n'ira pas directement dans les caisses de la Fédération. En effet, cette dernière devra en verser à la Ligue Nationale de Rugby, après qu'un accord a été trouvé entre les deux parties pour la mise à disposition des joueurs de Top 14 pour l'équipe de France. En échange, la FFR devra donc 1,25 millions d'euros à la LNR en cas de titre, 500 000 euros pour une seconde place sans Grand Chelem d'une autre équipe et 185 millions si les Bleus terminaient troisièmes. Enfin, toujours selon les informations de l'Équipe, les joueurs toucheront une belle prime. Une somme de 1,25 millions d'euros si victoire il y avait ou de 700 000 euros en cas de deuxième place à partager.