6 Nations 2021. La Fédération Galloise défend Liam Williams, visé par des insultes sur les réseaux sociaux

Liam Williams a été victime de plusieurs tweets injurieux après son carton jaune reçu en fin de partie face à la France. La Fédération Galloise n'a pas hésité à monter au créneau.

Les réseaux sociaux, le fléau actuel de notre société ? Possible. Loin de nous l'idée de lancer un débat sans fin. Mais force est de constater que nous vivons désormais dans un monde où Twitter, Instagram et consorts dictent nos vies et sont rois. Si ces derniers peuvent être des outils d'information ou de communication formidables, on peut cependant y retrouver d'innombrables absurdités. N'importe qui peut donner son avis sur tout, et en particulier sur des sujets qu'il ne connaît pas. Tant que la personne se fait entendre quitte à sortir l'avis le plus grotesque possible. Et parmi ceux-là, on peut retrouver des messages injurieux à tire-larigot.

Ces insultes, c'est ce dont a été victime Liam Williams. Samedi dernier, lors de la défaite sur le gong de son équipe face à la France, l'arrière du XV du Poireau s'est vu écoper d'un carton jaune à 10 minutes du trille finale de Luke Pearce, plongeant dans un regroupement et gênant la sortie de balle d'Antoine Dupont. La suite vous la connaissez. À 13 contre 14 les hommes de la Principauté n'ont pu endiguer les vagues Bleus qui déferlaient sur leur en-but. Une défaite cruelle donc. À l'issue de celle-ci, dire que certains ''supporters'' gallois ont dépassé les bornes serait un doux euphémisme. Sur Twitter, Liam Williams en a entre autres donc pris pour son grade, pointé du doigt pour avoir selon eux fait perdre le Grand Chelem à son pays. On vous passera la traduction des violentes et inadmissibles paroles rapportées. Des propos honteux, mais également injustes, tant la partition galloise était admirable, et celle de Williams en particulier.

La Fédération Galloise n'a donc pas tardé à réagir. Sur Instagram notamment, elle a affiché certains messages de haine écrits par les utilisateurs tout en les condamnant : ''Abus en ligne. Les joueurs sont fiers de représenter leur pays et leur maillot. Les abus que les joueurs reçoivent doivent cesser. Ces captures d'écran sont un petit exemple de l'abus qu'un joueur a reçu hier soir.'' La Fédération Galloise se réserve le droit de poursuivre en justice les principaux concernés, si insulte de nouveau il devait y avoir. Cette dernière a précisé en amont que malgré ça, de nombreux supporters ont affirmé leur soutien aux joueurs.