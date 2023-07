5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de France U20 sur l'Irlande en finale

Ce vendredi, l'équipe de France U20 affronte l'Irlande en finale de la Coupe du monde de la catégorie. Pour nous, les Bleuets sont favoris.

Pour réaliser le triplé

En cas de succès ce vendredi face à l'Irlande U20, les Bleuets rapporteraient à la France un troisième sacre de rang, après les éditions 2018 et 2019. Un exploit que seuls les Baby Blacks ont réussi à faire, de 2008 à 2012. Autrement dit, les jeunes Tricolores pourraient rentrer encore un peu plus dans l'histoire ce vendredi, en mettant la France au même stade que l'Angleterre concernant le palmarès du championnat du Monde des moins de 20 ans (trois victoires).

Pour prendre leur revanche sur cet hiver

Si les Bleuets impressionnent depuis le début de la compétition, n'oublions pas que ces derniers se sont inclinés face à leurs homologues irlandais, lors de l'hiver 2023. Une défaite 33 à 31, que les Tricolores voudront sûrement faire oublier en battant cette équipe irlandaise, qui s'est elle aussi montrée conquérante lors des derniers matchs.

Parce que les Bleuets ont du caractère

Si l'on ne cesse de louer le talent des jeunes Français sur le terrain (à raison), notons également que cette équipe dégage une sérénité et une force de caractère à toute épreuve. En témoigne d'ailleurs la demi-finale face à l'Angleterre, où les Bleuets ont su inverser la tendance, et ce alors qu'ils étaient menés 17 à 0 au bout de 20 minutes de jeu. Une maîtrise impressionnante, qui a finalement été récompensée, puisque les Tricolores ont finalement inscrit plus de 50 points sur cette rencontre.

Une expérience bien supérieure

Si les Bleuets sont aussi impressionnants lors de cette compétition, c'est aussi grâce au temps de jeu que les clubs leur ont accordé. En effet, l'équipe de France U20 est celle qui a le plus joué en professionnel, et compte dans ses rangs des joueurs à plus de 1000 minutes dans le championnat de France. De quoi leur donner un sacré avantage.

Jour de Fête Nationale

Et pour finir, hasard du calendrier, cette finale aura lieu le vendredi 14 juillet, soit le jour de la Fête Nationale ! Un signe qui pourrait porter chance à nos Bleuets (du moins on l'espère), face à de solides Irlandais qui voudront certainement inscrire à leur tour leur pays dans le palmarès du championnat du Monde U20...

