5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France en Italie

Pronostiquez sur le résultat du match entre la France et l'Italie avec notre partenaire Winamax. Les Bleus vont-ils démarrer le Tournoi des 6 Nation de la meilleure des manières ?

La France est sur une très bonne dynamique

Après 13 victoires consécutives, face aux plus grandes nations mondiales, le 15 de France est en pleine confiance avant d'attaquer ce Tournoi des 6 Nations 2023. Un 14ème succès leur permettrait de rentrer un peu plus dans la légende, et de démarrer cette nouvelle édition de la meilleure des manières. Depuis les 13 dernières victoires, l'équipe de France n'a encaissé que 14 points de moyennes face à des équipes de l'hémisphère nord, ce qui est très peu, et qui démontre la solidité défensive de nos Bleus. Face à une très bonne équipe d'Italie, mais plus modeste que les autres nations du Tournoi, la tendance devrait rester la même.

Rome ne sourit pas aux Italiens !

Bien que l'Italie soit à domicile pour affronter les Tricolores, le stade Olimpico de Rome n'avait pas très bien réussi aux joueurs de la Squadra Azzurra, il y a maintenant deux ans. En effet, en février 2021, la France s'était déplacée en Italie pour la première journée du Tournoi des 6 Nations, et largement s'était imposée, sur le score de 50 à 10. Ce jour-là, les Français avaient livré une prestation de très haut niveau et menaient largement à la pause. Les Italiens avaient réussi à marquer un seul essai en fin de seconde période, ainsi qu'une pénalité en première mi-temps. Certes, depuis, cette nation a progressé, mais les traumatismes de cette lourde défaite peuvent encore être présents ce week-end dans les têtes des Italiens.



Pariez sur ce match avec Winamax

Les Bleus n'ont plus perdu depuis 10 ans

Qu'elle est loin la dernière défaite de l'équipe de France face à l'Italie ! C'était il y a 10 ans, jour pour jour, lors de la première journée du 6 Nations. À l'époque, aucun joueur de l'équipe de France actuelle ne portait le maillot des Bleus. Depuis, des sélectionneurs sont passés, des joueurs également, et la nouvelle génération dorée du rugby français a pris les rênes. Chaque année depuis, la France a réussi à s'imposer face à l'Italie, avec notamment 4 succès à Rome ! Cette année, l'équipe de France devrait rester sur la même lancée.

L'Italie est encore trop irrégulière !

Bien que les Transalpins soient parvenus à battre une équipe remaniée de l'Australie, leurs résultats restent encore trop irréguliers. La saison passée, l'Italie n'a remporté qu'un seul match face au pays de Galles dans le Tournoi, et a encaissé plus de 180 points en seulement 5 matchs. En 2022, les Italiens se sont aussi inclinés face à la Géorgie, et ont eu du mal à se défaire du Portugal (31-38). Pour cette nouvelle édition, l'écart de niveau entre la France et l'Italie semble encore trop important pour pouvoir espérer un résultat, même s'il ne faut pas jouer un match avant le coup d'envoi !

Une large victoire des Français peut être intéressante

Notre partenaire Winamax vous propose une cote à 1,74, pour une victoire de l'équipe de France de plus de 20 points ! Avec 100€ de mise, vous pourriez empocher 174€, si jamais les Bleus parviennent à marquer suffisamment. Dans un match qui devrait être à sens unique, ce scénario est plausible et ce ne serait alors pas une surprise de voir un large écart au tableau d'affichage.



Pariez sur ce match avec Winamax

Soyez responsables quand vous jouez. Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Ils sont aussi strictement interdits aux mineurs. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé).