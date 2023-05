Le Servette assure, Canton d'Alban sur un nuage : Voici tous les résultats des phases finales de Fédérale

En parallèle des phases finales de Pro D2 et de Nationale, les divisions fédérales continuent leurs courses aux phases finales ce dimanche 21 mai.

Quart de finale aller de Fédérale 1 :

Pour cette première étape des quart de finale de Fédérale 1, la formation ayant réalisé le meilleur résultat est l'US Salles. Avec une différence de points de 16 points pour ce match aller, les Girondins sont les seuls à avoir gagnés avec un écart supérieur à 14 points. Pour passer à l'étape supérieure, Chartres devra redoubler d'efforts. Sur les autres pelouses de Fédérale 1, Saint-Sulpice-sur-Lèze et le Servette Genève ont aussi pris une option favorable à la qualification dans le dernier carré. Cependant, la mauvaise opération a été observée du côté de Mazamet où les locaux s'inclinent chez eux face à Castelsarrasin.



Mazamet 20 - 22 Castelsarrasin

Saint Sulpice sur Lèze 22 - 16 Valence d'Agen

Genève 35 - 27 Langon

Salles 22 - 06 Chartres

Huitième de finale aller de Fédérale 2 :

En Fédérale 2, Courbevoie et Saint Jean en Royans ont réussi à se défaire avec aisance de leurs adversaires du jour. Parti dans cette course aux phases finales sur une très bonne dynamique, Le Havre AC a vu sa course folle être stoppée par Saint-Priest. Sur cette première étape des huitième de finale, quelques écuries sont allées chercher un résultat à l'extérieur. Ainsi, l'AS Layrac, l'UA Gaillac et le SC Rieumes vont aborder le match retour avec leur destin en main.

Saint Priest 21 - 20 Le Havre AC

Courbevoie 26 - 05 Nantua

Rion Morcenx 26 - 20 Soustons

Aramits 26 - 32 Layrac

Beaumont de Lomagne 18 - 20 Rieumes

4 Cantons 19 - 11 Cahors

Balma 20 - 22 Gaillac

Saint Jean en Royans 49 - 23 Montmélian

Seizième de finale retour de Fédérale 3 :

En bas de l'échelon fédéral, 32 clubs étaient encore en lice en cette matinée du dimanche 21 mai. Parmi les nombreux clubs en lice, seuls trois clubs ont réussi à se qualifier en se déplaçant à l'occasion du match retour. Ainsi, Nogaro, Hasparren et Canton d'Alban réalisent une opération suffisamment impressionnante à l'extérieur pour arriver en huitième de finale. En parallèle, certaines formations comme Maison Laffite SGP ont réussi à inverser la tendance en remportant leur match retour à la maison, alors qu'ils avaient perdus lors de la première échéance.

(En gras, les équipes qualifiées en huitième de finale de Fédérale 3)

Strasbourg 12 - 34 Nogaro

Belleville en Beaujolais 26 - 15 Hasparren

Roubaix 31 - 23 Auxerre

Aubagne 16 - 13 Vergt

La Roche sur Yon 43 - 17 RC Romans

Trignac 23 - 17 Blois

Gimont 24 - 18 Tournefeuille

Avignon le Pontet 52 - 18 Vincennes

Plouzané 18 - 03 Guéret

Navarrenx 32 - 28 Mugron

Bazas 33 - 17 IlIkirch Graffenstaden

Le Puy en Velay 23 - 13 L'Isle en Dodon

Sarlat la Caneda 37 - 29 Arras

Maisons-Laffite SGP 25 - 18 Cavaillon

Vallons de la Tour 25 - 11 Figeac

Issoudun 24 - 43 Canton d'Alban