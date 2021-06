VIDEO. WTF. Quand des rugbymen et des strongmen s'affrontent, ce n'est pas pour les petits bras

Les joueurs des London Irish se sont frottés à des strongmen lors de plusieurs épreuves de force, mais aussi liées au rugby. Un choc de gros bras mais pas que.

VIDEO. INSOLITE. Le youtubeur Tibo InShape se fait maltraiter par le Stade ToulousainOn a déjà vu des vidéos insolites sur internet comme celle du youtubeur Tibo Inshape avec le Stade Toulousain durant laquelle il n'avait pas été ménagé. Cette fois-ci, les joueurs des London Irish n'ont pas eu la vie face à des adversaires bien plus solides, des strongmen. On les appelle ainsi, car ils participent à des épreuves de force où les poids dépassent largement ce que monsieur tout le monde pourrait soulever ou porter. Néanmoins, pour que l'affrontement soit équitable, des épreuves liées au rugby ont aussi eu lieu. On ne veut pas trop en dire, mais lorsqu'il s'agit de jeu au pied ou de passes, les strongmen ne sont pas les plus mauvais.