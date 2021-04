VIDEO. WTF. Ali Williams sauve une baleine échouée à la force de ses bras, quel homme !

L'ancien joueur de Toulon et du Racing 92 Ali Williams est venu en aide à une baleine échoué sur une plage de Nouvelle-Zélande.

Désormais à la retraite, l'ancien all black Ali Williams a désormais le temps de profiter de la vie. Si certains se découvrent des passions comme le point de croix ou bien le scrapbooking pour occuper leurs vieux jours, celui qui a porté le maillot de Toulon ou encore du Racing 92 en Top 14, a une occupation bien plus physique et originale : remettre des baleines à la mer. On exagère un tantinet sur sa passion pour le sauvetage de cétacés. Toujours est-il qu'il a bien "sauvé" une baleine cette semaine en Nouvelle-Zélande. Alors qu'il survolait les plages de Mangawhai Heads avec un ami en hélicoptère, il a repéré l'animal échoué et ainsi décidé de le remettre à l'eau à la seule force de ses bras. Rejoint peu après par ses surfeurs puis des secouristes, il a fallu une heure pour y parvenir. Si certains ont critiqué la méthode, qui aurait pu blesser le cétacé ainsi que les personnes venues l'aider, cela reste tout de même un beau geste de la part du champion du monde.