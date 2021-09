VIDEO. Rugby Championship. Taylor sonne la charge mais c'est Barrett qui crucifie les Boks une fois de plus

Retour en vidéo sur la victoire des All Blacks sur les Springboks avec notamment le très bel essai de Jordan et la pénalité de la gagne de Barrett

Nouvelle-Zélande/Afrique du Sud, 100 ans d'une rivalité exacerbée par des matchs de légendeLa Nouvelle-Zélande a remporté le Rugby Championship ce samedi en battant l'Afrique du Sud lors d'un match de costauds. Il y avait beaucoup de pression et de tension autour de ce 100e choc entre les All Blacks et les Springboks. Et ce sont ces derniers qui ont semble-t-il mieux géré leurs émotions. Fidèles à leu jeu, certes pauvre, ils ont fait déjouer les hommes de Foster. On a rarement vu les Néo-Zélandais aussi maladroits. À l'image de cette réception ratée par Bridge dans ses 22m qui a conduit au seul essai sud-africain dans le premier acte. Pourtant, la rencontre était partie de fort belle manière avec la course chaloupée du talonneur Taylor pour son ailier Jordan.

On pensait que les Blacks allaient pendre de vitesse les Boks. Mais ces derniers les ont englués dans un faux rythme duquel ils ont eu mal à se sortir. Chaque fulgurance a été stoppée par une faute de mains côté néo-zélandais, technique côté sud-africain. Indiscipline et combat, voilà les maître-mots de cette rencontre historique sur le papier. On se souviendra que c'est une fois de plus la Nouvelle-Zélande qui a crucifié l'Afrique du Sud sur un coup de pied en coin et à longue distance de Jordie Barrett, artilleur providentiel ce samedi en Australie.