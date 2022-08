VIDEO. Question de supporter : ''Pourquoi ces plaquages sont-ils autorisés ?'' [ARBITRAGE]

Un observateur averti du rugby s'est demandé après le match entre les Springboks et les All Blacks pourquoi certains plaquages n'étaient pas sanctionnés.



Suite au match du Rugby Championship entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, un amateur de rugby propriétaire de la chaîne Youtube TASanalytics s'est demandé pourquoi certains plaquages qu'il juge dangereux étaient autorisés. Il en a fait une vidéo sous laquelle on peut trouver ce commentaire de sa part : "Je suis étonné de voir à quel point World Rugby est rapide pour punir tout type de contact accidentel avec la tête, mais pourtant, ils ne se soucient pas si les défenseurs plongent sur le genou d'un porteur de ballon sans les bras. Je déteste absolument ces types de plaquages et cela devrait être puni beaucoup plus sévèrement que les chocs accidentels à la tête. Car vous pourriez facilement déchirer les ligaments du genou de quelqu'un si ses pieds sont plantés et qu'il se fait détruire le genou par une charge à l'épaule."



Dans cette vidéo, il compile certains exemples de plaquages qui selon lui auraient dû être sanctionnés. "Gardez à l'esprit qu'avec ces plaquages, il y a une intention claire du défenseur alors qu'avec beaucoup d'affrontements à la tête, le défenseur n'a généralement pas le temps de réagir si un porteur du ballon tombe à la dernière seconde." Il fait ici notamment référence aux cartons qui ont été distribués lors de la série de tests entre les All Blacks et l'Irlande en juillet. À notre sens, tous les plaquages de cette compilation ne sont pas comparables. Voilà ce qu'en pense notre officiel maison, Dédé Puiledébut :

Point Arbitrage : Tout d'abord, la règle demande à ce que le plaqueur enserre le joueur plaqué.

Ensuite, la directive demande à ce que le bras du plaqueur "travaille", c'est-à-dire que le geste démontre qu'il essaye d'enserrer.

Sur les cas en vidéo, il est dur pour l'arbitre de prendre une décision facilement : 1. Ça va vite ; 2. De nombreux joueurs sont dans la zone et obstrue la vision de l'arbitre ; 3. Ce n'est pas clair et évident

Selon lui, le problème, ce ne sont pas les arbitres, mais la fédération internationale qui applique des politiques strictes sur les chocs accidentels à la tête, certes pour protéger les joueurs, mais qui en oublie à son sens les actions les plus dangereuses. "Les arbitres doivent faire ce que dit World Rugby. Si seulement ils pouvaient mettre autant d'accent sur d'autres parties du rugby qui sont dangereuses et facilement évitables, alors que des chocs accidentels à la tête se produiront toujours et peu importe comment vous le punissez, cela fera toujours partie du jeu en raison de la physique nature du rugby." Partagez-vous son avis ?