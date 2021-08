VIDEO. Pro D2. Tout en vitesse, Segundo Tuculet laisse sa carte de visite aux Bressans sur 80m

Montauban a dominé Bourg-en-Bresse ce vendredi soir lors de la première journée de Pro D2. Segundo Tuculet a marqué un sublime essai de 80m.

Première à domicile manquée pour les Bressans. De retour en Pro D2, Bourg-en-Bresse a vu la victoire lui échapper dans le second acte grâce au pied de Jérôme Bosviel, auteur de trois pénalités. TJ Ioane a permis aux locaux de revenir dans le bonus défensif en fin de partie. Mais les visiteurs avaient fait la différence avec deux réalisations coup sur coup. Stéphane Ahmed à la 20e puis Segundo Tuculet cinq minutes plus tard ont permis à Montauban de mener 15 à 3. Le dernier cité, débarqué de Valence-Romans où il était un titulaire indiscutable, a fait la différence en bord de touche d'une sublime course de 80m durant laquelle il a déposé plusieurs défenseurs grâce à sa vitesse et ses appuis.