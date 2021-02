VIDEO. NRL All Stars. Les Maoris déchaînent la fureur lors d'un haka musclé

Les Indigenous et les Maoris s'affrontaient ce samedi dans le cadre des NRL All Stars 2021. L'avant-match a été marqué par un haka puissant des Maoris.

Il n'y a pas eu de vainqueur entre les Indigenous et les Maoris ce samedi dans le cadre des NRL All Stars 2021. Dix partout au coup de sifflet final. Pourtant, les Maoris semblaient remontés comme des coucous avant le coup d'envoi. Ils ont en effet livré un haka d'une intensité rare. Les Indigenous ont de leur côté produit un "War Cry", comprenez un cri de guerre, loin d'être dépourvu de puissance et d'émotion. Des démonstrations suivies d'une bonne poignée de main et du salut traditionnel maori, le hongi, entre tous les joueurs. De très belles images en provenance de l'hémisphère sud.