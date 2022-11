VIDÉO. Mais comment ?! Seul dans l'en-but, il réussit à vendanger un essai tout fait !

VIDEO. A-t-on assisté à l'action la plus incongrue jamais vue sur un terrain de rugby ?Ce week-end, c'est le coup d'envoi de la saison 2022/2023 des Sevens World Series du côté de Hong Kong. Quelques mois après la coupe du monde de la discipline, les meilleures nations sont sur le pont en Asie. L'équipe de France a réalisé une très belle première journée avec trois victoires en autant de matchs, dont un succès 19 à 17 sur l'Afrique du Sud. Des Blitz Boks qui ont connu un gros raté face à l'Uruguay par l'intermédiaire de Ronald Brown. Auteur d'un essai lors du succès 21 à 0 face aux Sud-Américains, le numéro 9 aurait pu s'offrir un doublé après une pénalité rapidement jouée proche de l'en-but. Entré en Terre promise, il n'a pas aplati tout de suite. Préférant se rapprocher des perches pour faciliter la transformation. Une attitude noble de sa part... mais qui a débouché sur l'un des plus gros ratés jamais vus sur un terrain de rugby à 7. Au moment d'aplatir, Brown a en effet dégueulé le cuir. Une leçon durement apprise.

