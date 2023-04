VIDEO. Coup de boule à la Zidane, ce joueur met fin à un match de rugby de la manière la plus insolite possible !

On le sait tous, le rugby à 7 est un sport bien à part, avec des caractéristiques bien différentes de celle du rugby à 15. En plus de cela, ce sport nous gratifie bien souvent de gestes totalement fou !

Les Argentins naturellement doués pour le foot ?

Le week-end dernier, le circuit mondial de rugby à 7 posait ses valises à Hong Kong, une étape des plus importantes de l'année ! Si les Français ont réussi à remporter une médaille pour la deuxième fois de suite, après la médaille d'argent glané à Vancouver. Si la Nouvelle-Zélande a une fois de plus triomphé dans ce tournoi, le geste du week-end à Matias Osadczuk, joueur des Pumas ! Ce dernier a réalisé un magnifique coup de tête, à la dernière action du match, alors que son équipe gagnait de deux points face à l'Afrique du Sud. Menés 7 à 5, les Springboks ont tenté de jouer un coup d'envoi court, afin de surprendre les Argentins. Néanmoins, Osadczuk a surgi et n'a pas manqué de donner sûrement le plus beau coup de tête de l'histoire du rugby, propulsant ainsi le ballon en touche, et mettant fin à la rencontre. Après cette victoire, les Pumas ont pu être qualifiés pour les quarts de finale, face aux All Blacks malheureusement. Nous vous mettons cette séquence vidéo ci-dessous !