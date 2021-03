VIDEO. France/Pays de Galles 2017, retour sur une fin de match irrespirable

Il y a 4 ans, la France nous offrait le match le plus long de l’histoire du 6 Nations, 100 minutes ! 20 minutes d’arrêt de jeu, et 12 mêlées consécutives lors d'une fin de rencontre irrespirable.

Dans un Stade de France plein, la France affrontait le Pays de Galles, pour le dernier match du Tournoi. Dès la 7e minute de jeu, sur un petit coup de pied par-dessus de l’ouvreur français Camille Lopez, Rémi Lamerat réceptionne le ballon et marque ainsi le premier essai de la rencontre. Essai transformé par ce même Lopez, et la France menait 7-0 dès le début de match. Par la suite, Lopez enchaînera deux pénalités, et Leigh Halfpenny marquera tous les points gallois, en transformant six pénalités. Le match est plus que serré, en témoigne le score : 13-18 pour les Diables rouges. Après plusieurs charges au ras, une mêlée est sifflée en faveur des Français à une minute du coup de sifflet final. Ce sera la première mêlée d’une très longue série. En 20 minutes d’arrêt de jeu et 12 mêlées, la rencontre aura connu tous les scenarii possibles, créant la confusion générale.

Après une pénalité, les Bleus jouent la mêlée. Elle s’écrase et les tricolores bénéficient d’un bras cassé. Ils reprendront évidemment la même option, et après deux mêlées écroulées, le staff français décide de remplacer le pilier droit remplaçant Atonio par Slimani, qui avait commencé la rencontre comme titulaire. Le problème, c’est que l’on ne pouvait pas faire sortir un pilier remplaçant par un pilier titulaire sans blessure. Alors le staff français exigea une sortie d’Atonio sur « commotion », motif valable. Ce changement provoquera la colère galloise.

Les compositions



France 1 Baille 2 Guirado 3 Slimani 4 Vahaamahina 5 Maestri 6 Sanconnie 8 Picamoles 7 Gourdon 9 Serin 10 Lopez 11 Vakatawa 12 Fickou 13 Lamerat 14 Nakaitaci 15 Dulin 16 Chat 17 Ben Arous 18 Atonio 19 Ledevedec



20 Chouly 21 Dupont 22 Trinh-Duc 23 Huget

Pays de Galles 1 Evans 2 Owens 3 Francis 4 Ball 5 AW.Jones 6 Warburton 8 Moriarty 7 Tipuric 9 Webb 10 Biggar 11 L.Williams 12 S.Williams 13 J.Davies 14 North 15 Halfpenny 16 Baldwin 17 Smith 18 Lee 19 Charteris



20 Faletau 21 G.Davies 22 S.Davies 23 Roberts

Carton jaune du pilier Lee, et changements stratégiques

Après une grosse poussée des Bleus en mêlée, le ballon sort côté français et un avantage est en cours. L’avantage ne profitera pas et l’arbitre de la rencontre, Wayne Barnes, sanctionnera d’un carton jaune le pilier Samson Lee. Le XV de France va évidemment prendre une fois de plus la mêlée. Mais les gallois, sans leur pilier sanctionné, ne peuvent pas jouer la mêlée. Alors, ils font rentrer sur la pelouse leur pilier titulaire Francis, pour avoir une première ligne complète. Par conséquent, c’est Leigh Halfpenny, auteur de tous les points de son équipe, qui quitte la pelouse pour que le XV du Poireau soit en infériorité, suite au carton jaune. Ces changements ont provoqué beaucoup de discussions et d’interrogations sur la pelouse. Au bout de trois minutes, on peut enfin rejouer la mêlée, à la 86e ! Les mêlées s’effondrent et se rejouent encore, pour la énième fois ! Les Français cherchaient l’essai de pénalité, mais l’arbitre anglais ne voulait pas le leur accorder. Alors les Bleus écartent le ballon grand côté à plusieurs reprises, mais sur chaque avantage, ils reprennent la mêlée. À la 93e minute de jeu, Wayne Barnes autorise le retour de Lee, après avoir purgé ses 10 minutes d’exclusion. Par conséquent, Halfpenny reprend également sa place et les Dragons Rouges sont enfin à 15.



Par la suite, c’est l’ailier George North qui va voir l’arbitre pour se plaindre d’une morsure française. L’arbitrage vidéo est alors demandé, mais sur les ralentis, rien de concluant. On revient donc à l’avantage, pour une nouvelle mêlée. Cela devenait de plus en plus irrespirable ! Encore un avantage, encore une mêlée, mais toujours pas d’essai de pénalité, le stade gronde ! Une mêlée plus tard, Dupond sort le ballon et fait pilonner ses gros à 5m de l’en-but. Et c’est finalement Damien Chouly qui, à la 99e minute de jeu passé, inscrit l’essai tant attendu ! Les Français recollent au score : 18-18. Camille Lopez a la victoire au bout de son pied. Il ne tremble pas et concrétise l’effort du pack Bleus durant ces vingt minutes. Les Tricolores s’imposent alors 20-18 au Stade de France et terminent ainsi 3e du classement du 6 Nations. Leur meilleure performance dans le Tournoi depuis 2012 à l'époque !