VIDEO - BANG ! Voilà comment les All Blacks aiment débuter leurs matchs !

Face à l'Argentine, les Blacks ont comme toujours voulu démarrer tambour battant leur match. Et à ce petit jeu, c'est le pilier Nepo Laulala qui s'est démarqué.

"Le rugby est un sport de contact et à la fin, ce sont les All Blacks qui gagnent". Certes, on aurait tendance à dire que l'aphorisme est vrai, encore plus lorsque les NZ viennent de passer 40 points à rien aux Pumas le matin même. Pour autant, "le rugby commence devant" et si les hommes en noir sont si forts, on oublie bien souvent de souligner que c'est aussi parce que les partenaires de Beauden Barrett possèdent l'un des packs les plus redoutables de la planète. Avant d'être les meilleurs manieurs de balle de la planète, les ouailles de Ian Foster disposent également de vrais distributeurs tels qu'Asafo Aumua, Brodie Retallick ou Akira Ioane pour ne citer que ceux présents sur la pelouse ce dimanche.

Une équipe très agressive qui n'oublie que très rarement de - d'abord - dominer ses adversaires devant dès la 1ère minute du match, avant de faire briller ses 3/4. Face à l'Argentine, les Blacks ont donc comme toujours voulu démarrer tambour battant leur rencontre. Et à ce petit jeu, autant vous dire que c'est le pilier droit Nepo Laulala (1m84 pour 123kg) qui s'est démarqué, et le capitaine des Pumas Pablo Matera qui a "chargé". Trois, deux, un, on vous laisse savourer !