VIDEO. 6 Nations. Le 15 de France n'a eu besoin de que 5 minutes pour marquer face à l'Ecosse !

Le premier essai du match entre l'équipe de France et l'Ecosse a été inscrit après seulement cinq minutes par le Toulousain Romain Ntamack.

L'équipe de France a attaqué le match contre l'Écosse sur un rythme très élevé. Après une première séquence du Chardon, les Bleus ont mis la main sur le cuir et imposé une longue phase de jeu aux visiteurs. Les avants tricolores ont gagné leur duel. Et les hommes ont fait preuve de réalisme. Une première incursion dans les 22 mètres qui a été validée par des points. Antoine Dupont a levé la tête et servi son compère de la charnière Romain Ntamack pour le premier essai.