6 Nations. VIDÉO. ''C'était comme regarder du Super Rugby'' : Johnnie Beattie s'enflamme sur Angleterre-France

La France s'est inclinée en Angleterre à l'issue d'une partie remarquable, ce qui a fait réagir Benjamin Kayser et Johnnie Beattie. Ce dernier a notamment été impressionné par le volume de jeu proposé.

Samedi dernier, la France a donc dit adieu à ses rêves de Grand Chelem en s'inclinant dans les derniers instants sur la pelouse de Twickenham (23-20). Une défaite rageante certes, mais qui n'enlève rien au mérite des Bleus, qui malgré un manque de rythme certain, ont tenu la dragée haute à une équipe d'Angleterre qui a sans doute rendu l'une de ses plus belles copies depuis la fin du mondial japonais. Un affrontement épique qui a donné lieu à une rencontre de très haut niveau, agréable à suivre. Les 40 premières minutes ont notamment été le théâtre d'un chassé-croisé haletant, à l'intensité rare. Pour l'émission Le French Rugby Podcast, Benjamin Kayser est notamment revenu sur cette rencontre folle, et s'est montré dithyrambique à ce sujet : ''C'était un privilège d'être là, c'était une belle journée de rugby. Les 40 premières minutes ont été les 40 meilleures que j'ai vues depuis très longtemps. Les deux équipes se sont sautées à la gorge. Une qualité absolue, un peu de colère, un match physique, tout ce que j'aime dans le rugby. Vous savez, c'était comme si Mohamed Ali était sur le ring, mais dans les cordes. Ils n'arrêtaient pas de se défier, c'était juste exceptionnel.''

Un avis partagé par Johnnie Beattie qui s'est même amusé à comparer l'intensité de ce match à ceux de Super Rugby : ''Je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis. On a vu l'une des meilleures Angleterre depuis deux ans. C'était essentiellement pour moi, deux équipes de classe mondiale jouant au plus haut niveau possible. En première mi-temps, c'était presque comme regarder du Super Rugby. C'était si rapide, si bien pensé, à travers la continuité du jeu, les offloads, tout était fait sur un rythme extrême. Je n'avais pas vu cela sur la scène mondiale au niveau des tests internationaux depuis quelques années. C'était un rêve à regarder et c'est définitivement pour moi, le meilleur match de rugby que j'ai vu cette année.'' Des avis qui concordent et justes, tant cette rencontre nous a impressionné devant notre télévision. L'un des exemples les plus marquants de cette orgie de jeu, restera cet essai de Damian Penaud en première main, sur une merveille de combinaison à la suite d'une touche dans les 22 mètres anglais. Pour Benjamin Kayser, cela reste un modèle du genre, très difficile voire impossible à défendre : ''L'Angleterre vous dira qu'il est impossible de défendre si c'est si bien fait. Personne ne peut si près de la ligne, parce que la seule façon de le faire est de défendre normalement comme vous le feriez au milieu du terrain, avec trois joueurs couvrant le fond du terrain mais personne ne le fait car sinon tu es surexposé [...] L'action était superbe, parfaitement exécutée.''

Une défaite amère donc, mais qui n'aura laissé personne indifférent. Les Bleus peuvent encore décrocher une victoire dans le Tournoi. Pour cela, ils devront battre les Gallois samedi à Paris. Les Anglais de leur côté n'ont plus rien à jouer, mais se rendront en Irlande pour un affrontement qui vaudra son pesant d'or.

Credit Vidéo : Le French Rugby Podcast