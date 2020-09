WTF - Les 48 plus longues heures de garde à vue de Bernard Laporte

48h de garde à vue pour le président de la FFR, Mohed Altrad, Serge Simon et Claude Atcher. Netflix n'y avait pas pensé.

On pourrait croire que le rugby français est la proue du ballon ovale depuis plusieurs années. Meilleur championnat, plus grandes stars qui viennent y jouer, du jeu à foison, une couverture médiatique importante et des petits clubs qui se battent à coups de drapeaux de touche. Mais en tant que latin, le rugby français est plein de surprise. Ou pas.

Cette semaine, plusieurs décisionnaires de ce rugby français ont été convoquées pour ce qu'on appelle une garde à vue (ou GAV si vous avez moins de 30 ans). Qui ? Bernard Laporte, président de la FFR, accompagné de Claude Atcher, directeur général du Mondial 2023, Mohed Altrad, président et patron du groupe Altrad, Nicolas Hourquet, responsable des relations internationales et Serge Simon, vice-président et je ne sais pas quel autre titre. Pourquoi ? Pour une enquête ouverte en 2017 concernant ces hommes. Mais comment cette garde à vue a-t-elle pu se passer ? Un remake des Dalton à la sauce ovale, une sorte de Usual Suspect avec une fin tout à fait française. Mais n'oublions pas la présomption d'innocence dans cette fiction basée sur des faits raëliens.