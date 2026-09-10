Votre match de rugby en TOP 14 entre Toulouse et Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Stade Toulousain reçoit l’Union Bordeaux-Bègles dimanche, à Ernest-Wallon, pour clôturer la deuxième journée de TOP 14. Toulouse reste sur une défaite 30-27 à La Rochelle, tandis que Bordeaux a balayé le Racing 92 64-5.

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Deux départs très différents

Après 80 minutes de championnat, le contraste est marqué. Toulouse a ramené le bonus défensif de Marcel-Deflandre et occupe la dixième place. Bordeaux, lui, a inscrit 64 points dès sa première sortie et pris la tête du classement. Difficile de demander deux entrées en matière plus éloignées.

Et les Toulousains ont une autre raison de se méfier. Lors de leur dernière confrontation, le 22 mars 2026, l’UBB avait dominé Toulouse 44-20 à Chaban-Delmas avec le bonus offensif. Une gifle encore assez récente pour rester quelque part dans les mémoires rouge et noir.

Ernest-Wallon déjà attendu au tournant

Pour Toulouse, ce premier match à domicile doit apporter des certitudes. Les champions de France 2026 ont battu Montpellier 28-20 en finale au mois de juin, mais leur défense du Brennus a commencé par une défaite. Un deuxième revers ferait déjà perdre quelques longueurs au champion.

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Bordeaux joue avec une dynamique inverse. Après avoir passé dix essais au Racing 92, l’UBB va immédiatement mesurer son état de forme chez le tenant du titre. Gagner à Ernest-Wallon donnerait une autre épaisseur à cette démonstration inaugurale.

Où regarder Toulouse - Bordeaux ?

Le rendez-vous est donc fixé dimanche 13 septembre à 21h05. Toulouse - Bordeaux-Bègles sera diffusé sur CANAL+. Le genre d’affiche parfaite pour terminer le week-end, à condition d’accepter que la digestion dépende parfois d’une mêlée à cinq mètres.

Parce qu’en septembre, personne ne gagne encore le championnat. Mais entre le champion qui veut réagir et le leader qui vient de frapper très fort, cette deuxième journée offre déjà un test sérieux.

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