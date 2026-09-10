TOP 14. Sans Cameron Woki à Ernest-Wallon, l’UBB perd l’un des profils les plus précieux de son pack pour défier Toulouse

De héros de la première journée à forfait

Cameron Woki ne verra pas la pelouse d’Ernest-Wallon dimanche soir. Le troisième ligne de l’UBB, resté en bord de terrain lors de l’entraînement mercredi, souffre de la main et est forfait pour le déplacement à Toulouse. À ce stade, la nature précise de sa blessure et sa durée d’indisponibilité n’ont pas été communiquées.

Le timing pique particulièrement. Cinq jours plus tôt, Woki avait probablement livré l’une des performances les plus marquantes de la première journée lors du 64-5 infligé au Racing 92. Deux essais aux 7e et 14e minutes, un franchissement, quatre plaquages cassés et plusieurs gestes de trois-quarts qui lui avaient valu la reconnaissance de nombreux observateurs.

L'UBB perd beaucoup plus qu'un sauteur

Son absence touche directement l’équilibre du pack girondin. Woki reste une référence dans les airs, mais son apport dépasse largement les touches captées. Sa mobilité et sa qualité de passe permettent à Bordeaux de conserver de la vitesse lorsque le ballon passe par les avants. Contre le Racing, sa chistera pour Damian Penaud avait parfaitement résumé cette palette assez rare chez un troisième ligne.

Et c’est précisément ce profil qui aurait été précieux face à Toulouse, une équipe capable d’obliger les avants adverses à défendre très loin des zones de ruck. Woki possède aussi l’expérience de 33 sélections avec le XV de France. Un bagage appréciable quand le rythme monte à Ernest-Wallon. Nul doute que le staff des Bleus aurait aimé le voir sur le pré toulousain en vue des tests de novembre. Puis du Tournoi.

Matiu revient, mais le pack reste diminué

La bonne nouvelle vient de Temo Matiu. Absent contre le Racing en raison de douleurs au dos, l’international français a repris l’entraînement collectif et postule pour dimanche. Il offre une solution immédiate à Yannick Bru aux côtés de Pierre Bochaton et du très en vue Tom Willis.

Mais l’UBB arrive déjà avec quelques trous devant. Lasha Pkhakadze, suspendu après son carton orange contre le Racing et également touché aux cervicales, manquera le déplacement à Toulouse. Ben Tameifuna, Jefferson Poirot, Zaccharie Affane et Ruben Pargade sont blessés. Tandis que Carlü Sadie est retenu avec les Springboks. Le staff bordelais envisage donc de faire appel aux Espoirs en première ligne. Alors qu'un joker médical est toujours recherché devant.

Le premier vrai test arrive déjà

Après avoir passé 64 unités au Racing, Bordeaux change complètement de décor pour sa première sortie de la saison. Chez le quadruple champion de France en titre, l’UBB devra reproduire son intensité sans l’un des hommes qui l’avait justement incarnée le mieux samedi. Woki avait démarré la saison pied au plancher. Son absence se remarquera forcément dimanche soir.