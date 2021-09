VIDEO. ALL BLACKS. Et voilà que Beauden Barrett nous ressort un des tours de magie dont il a le secret !

Ce dimanche face à l'Argentine, les Blacks ce sont imposés 39 à 0, emmenés par un Beauden Barrett des grands jours, et auteur d'une action fantasmagorique.

Ce samedi, nous nous extasions sur nos réseaux sociaux devant la performance magistrale de Matthieu Jalibert face au Stade Français, avec en point d'orgue, sa chistera après contact magnifique pour l'essai de Seuteni. Dire que le jeune tricolore est un génie ? C'est vrai. Mais dire qu'il reste encore loin de ses aînés néo-zélandais Richie Mo'unga et Beauden Barrett l'est probablement tout autant.

Ce dimanche matin, ce dernier s'est d'ailleurs à nouveau baladé avec une facilité déconcertante. Pas lors d'une rencontre de Top 14 face à une équipe parisienne dépassée en ce début de saison, non, mais plutôt lors du Rugby Championship, face aux Pumas argentins. En seconde période, sur un service de TJ Perenara, le meilleur joueur du monde 2016 et 2017 a reçu la gonfle arrêté, avant de réaliser un chef d'oeuvre dont il a le secret : prise d'intervalle comme un couteau chaud dans du beurre, des crochets et des mouvements de poignet pour feinter les deux prochains défenseurs, avant de résister au retour de Cordero tout en allongeant une chistera à l'aveugle et d'une main pour envoyer Luke Jacobson à l'essai. Vous avez dit magnifique ?

Regardez moi cette merveille.



La course sublime de Beauden Barrett, l’offload somptueux de Beauden Barrett, comment ne pas dire que c’est le meilleur 10 néo-zélandais ? pic.twitter.com/txcaoV0iLZ — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 12, 2021

Cela permettra-il de relancer le débat concernant le poste d'ouvreur titulaire chez les All Blacks ? Rien n'est moins sûr. Mais Mo'unga, resté au pays pour être au chevet de sa femme, qui a récemment accouché, devrait tout de même (re)commencer à surveiller ses rétros'. Car au-delà de son action de classe, c'est menée par un Beaudy Barrett des grands jours que la Nouvelle-Zélande s'est adjugée de l'Argentine 39 à 0, ce dimanche à Gold Cost (Australie). Prochain épisode la semaine prochaine, de nouveau face aux Pumas...