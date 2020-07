Vers un Rugby Championship sans l'Afrique du Sud ?

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber a émis des doutes sur sa participation au prochain Rugby Championship.

L'épidémie mondiale a rebattu les cartes sociales et sportives, et l'Afrique du Sud risque d'en faire grandement les frais. Depuis le début de la pandémie, le pays a été sévèrement touché par la COVID-19 et aucun sport n'a pu être pratiqué encore. Si ses homologues australiens et néo-zélandais ont repris le chemin des stades, les Springboks n'ont pas encore pu toucher le moindre ballon hormis par groupes de 5. Un retard qui risque de peser sur la balance internationale de l'équipe championne du monde en titre.

Pourtant, World Rugby a confirmé une fenêtre internationale temporaire entre le 24 octobre et le 5 décembre avec un Rugby Championship qui se déroulerait du 7 novembre au 12 décembre seulement en Nouvelle-Zélande. Mais le nouvel entraîneur des Boks, Jacques Nienaber, est pessimiste sur les chances de participation de sa sélection à la compétition. En effet, pour lui, tout dépend d'une reprise rapide du championnat local (la Currie Cup) comme affirmé au journal Rapport : "Nous avons la responsabilité de nous assurer que les joueurs ont reçu une préparation suffisante pour pouvoir jouer au rugby". L'Afrique du Sud compte cependant débuter la Currie Cup fin août voir début septembre. Nienaber espère amener un groupe de 45 joueurs en Nouvelle-Zélande, mais seulement si les joueurs ont pu bien reprendre la compétition : "Si nous ne pouvons pas jouer six matchs, alors je ne pense pas que nous irons. Le risque pour le bien-être des joueurs serait tout simplement trop grand". L'explication est simple selon lui : "Si vous choisissez trois talonneurs et que vous en perdez un, un nouveau doit s'envoler d'Afrique du Sud. Il devra alors être mis en quarantaine pendant deux semaines (en Nouvelle-Zélande) et il ne pourra donc jouer que dans sa quatrième semaine". Pour cela, il affirme que l'Afrique du Sud partira avec 4 talonneurs, 4 piliers droit et 4 piliers gauches afin de combler un manque en cas de blessure.

Le Rugby Championship est la seule compétition que l'Afrique du Sud aura cette année selon le directeur général de South Africa Rugby avec aucun match à domicile. Après la solution du Rugby Championship, South Africa Rugby se laisse la possibilité de jouer des tests-matchs en Europe. On pourrait donc voir les champions du monde loin des terrains, sans possibilité de jouer le moindre match cette année. Un retard qui pourrait leur être préjudiciable sur la scène mondiale.