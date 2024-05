TRANSFERT. Un club de PROD2 frappe un grand coup avec l’arrivée d’un international gallois

Le club de Valence-Romans a réalisé une belle opération sur le marché des transferts, avec la signature d’un ailier international venant du Pays de Galles.

Les supporters de Valence-Romans vont retrouver le sourire après la lourde défaite de leur club sur le terrain de Provence Rugby (43-8).

Les dirigeants du club de la Drôme ont réussi à attraper dans leur filet un nouveau joueur de très haut niveau, en la personne d’Owen Lane.

✍ | 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟓



Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’𝐎𝐰𝐞𝐧 𝐋𝐀𝐍𝐄 s’engage avec les Damiers pour les 2 prochaines saisons !



26 ans - International Gallois - Ailier



Welcome Owen ! 🏁



ℹ️ Toutes les infos ici : https://t.co/NsGOlBRzwN pic.twitter.com/dnE5kHwUBY — VRDR Rugby (@VRDRrugby) May 1, 2024

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet ailier est un international de rugby à XV et à 7 avec le Pays de Galles. Il a d’ailleurs marqué un essai lors de sa première sélection avec le XV du Poireau contre l'Irlande.

A seulement 26 ans, Owen Lane a déjà inscrit 43 essais en 92 apparitions avec le maillot des Blues de Cardiff, son club de toujours.

Du haut de ses 1,85m et de ses 100 kilos, l’ailier gallois est extrêmement rapide et puissant. Ses crochets dévastateurs vont sûrement faire des ravages sur les terrains de ProD2 la saison prochaine.

Le natif de Cardiff rejoint donc la France et Valence-Romans, une opportunité qu’il a hâte de découvrir, comme il le confie à la BBC.

Partir en France est une chance pour moi (...) d’expérimenter une nouvelle culture et une ligue différente, c’est un défi nouveau et passionnant pour moi, sur le terrain et en dehors.’’

Barré par la farouche concurrence sur l’aile du Pays de Galles avec des joueurs comme Rio Dyer, Josh Adams, George North… Owen Lane a fait le choix de ne plus représenter sa sélection avec ce départ dans l’Hexagone.

Car selon les règles de la fédération galloise de rugby, seuls les joueurs ayant plus de 25 sélections peuvent jouer pour leur nation tout en évoluant dans un championnat étranger.

En attendant leur nouvelle recrue, les joueurs de Valence-Romans se préparent pour la réception d'Aurillac, le vendredi 10 mai, à 19h30.