Après quatre journées de championnat, les premières dynamiques de Top 14 commencent à se dessiner. En Bretagne, c’est un choc aux opposés du classement qui s’opérera, ce samedi 3 octobre (16h35). À la Rabine, la Section Paloise essaiera de confirmer son bon début de saison avec un déplacement sur le terrain du RC Vannes. De leur côté, les joueurs de la ville fortifiée tenteront de mettre fin à une triste série qui pourrait déjà conditionner leur saison, si elle vient à se prolonger ce week-end.

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Le RC Vannes en quête de points

Depuis leur retour en Top 14, les Vannetais n’ont pas décroché le moindre point. Après un mois de compétition, ce résultat nul aux compteurs généraux n’aide pas les ambitions du club, qui espère bien se maintenir à la fin de la saison. Actuellement, la treizième place est occupée par le Racing 92 et ses cinq maigres unités. En cas de nouvelles défaites, l’écart deviendrait notable entre les deux formations du bas de tableau et la lanterne rouge se retrouverait distancée.

Pour faire vibrer le public breton, le RC Vannes va miser sur une formation composée de plusieurs cadres. Le Néo-Zélandais Michael Ruru et l’international tricolore Anthony Bouthier seront présents aux postes clés de la ligne arrière. Dans le pack, Francisco Gorrissen et Steeve Blanc-Mappaz apportent leur expérience. L’Argentin Matías Alemanno fera la paire avec le jeune Mattéo Desjeux dans la cage.

En cas de victoire, le club breton se donnerait un grand bol d’air frais pour le maintien. Annoncé depuis le début de saison comme l’un des promus les mieux armés de ces dernières saisons, le RC Vannes croit en ses chances de rester et de s’installer dans l’élite. À la mi-septembre, avant de défier le Stade Toulousain à Rennes, l’entraîneur de la lanterne rouge de Top 14 avait motivé ses troupes. “Je ne leur demande pas l’impossible, je sais ce dont ils sont capables”, avait indiqué Jean-Noël Spitzer, selon Le Télégramme.

RC Vannes 1 Boniface 2 Cherry 3 Schonert 4 Alemanno 5 Desjeux 6 Blanc-Mappaz 8 Edwards 7 Gorrissen (c) 9 Ruru 10 Lafage 11 Stevenson 12 Boudehent 13 Taccola 14 Surano 15 Bouthier 16 Sanerivi 17 Djehi 18 Marks 19 Kalamafoni 20 Augry



21 Kuruvoli 22 Tabuavou 23 Bourgeois

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La Section Paloise rêve du sommet

Avec 14 points au classement de Top 14, la Section Paloise est le dauphin du Stade Toulousain, leader, aux côtés du LOU Rugby, qui affiche le même cumul. Particulièrement convaincant sur le plan offensif depuis le début de la saison 2025-2026, le club béarnais était un peu plus à la peine sur l’aspect défensif. Face au Stade Rochelais, la saison passée, les Vert et Blanc ont frappé fort dans tous les secteurs de jeu pour une nouvelle victoire bonifiée à la maison (39-17).

Après un succès chez le vice-champion de Top 14, le Montpellier HR (19-27), et un revers particulièrement amer au LOU Rugby (51-25), la Section Paloise veut aussi soigner ses statistiques à l’extérieur. Chez le promu, le quatrième de la dernière saison régulière veut continuer d’engranger de la confiance, sans en avoir en excès. “Vannes n’a pas gagné, mais pour autant, cela en fait-il une équipe faible ? Je ne suis pas d’accord. C’est une équipe très propre, de plus en plus joueuse, rude. Ce n’est pas une mise en garde, c’est ce que je pense vraiment”, indiquait l’entraîneur de la défense Antoine Nicoud, selon Sud Ouest.

Pour tenter de rester dans le podium de l’élite, Pau a fait confiance à ses talents offensifs. Ainsi, le triangle arrière composé de Théo Attissogbe, Rodrigo Marta et Aaron Grandidier-Nkanang risque de faire tourner des têtes. Pour les servir en ballons, le jeune Axel Despérès sera à la baguette. Devant, l’indéboulonnable Beka Gorgadze assumera le rôle de capitaine. Le Géorgien mènera un pack compétitif, mais relativement remanié, dans lequel on peut trouver l’international argentin Julián Montoya et le Bleu Hugo Auradou.

Section Paloise 1 Kaulashvili 2 Montoya 3 Laclayat 4 Auradou 5 Picquette 6 Grondona 8 Gorgadze (c) 7 Zegueur 9 Daubagna 10 Desperes 11 Grandidier-Nkanang 12 Decron 13 Manu 14 Marta 15 Attissogbe 16 Delhommel 17 Parrou 18 Jolmes 19 Pesenti 20 Couty



21 Garcia 22 Mondinat 23 Tokolahi

13 essais en deux matchs : la Section Paloise frappe très fort d’entrée et confirme qu’elle veut encore jouer les trouble-fêtes en Top 14