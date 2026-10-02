Après quatre journées de championnat, les premières dynamiques de Top 14 commencent à se dessiner. En Bretagne, c’est un choc aux opposés du classement qui s’opérera, ce samedi 3 octobre (16h35). À la Rabine, la Section Paloise essaiera de confirmer son bon début de saison avec un déplacement sur le terrain du RC Vannes. De leur côté, les joueurs de la ville fortifiée tenteront de mettre fin à une triste série qui pourrait déjà conditionner leur saison, si elle vient à se prolonger ce week-end."Une énigme", "Sacré potentiel" : Daniel Bibi Biziwu, pas utilisé par Pau, est-il boudé par le staff
Le RC Vannes en quête de points
Depuis leur retour en Top 14, les Vannetais n’ont pas décroché le moindre point. Après un mois de compétition, ce résultat nul aux compteurs généraux n’aide pas les ambitions du club, qui espère bien se maintenir à la fin de la saison. Actuellement, la treizième place est occupée par le Racing 92 et ses cinq maigres unités. En cas de nouvelles défaites, l’écart deviendrait notable entre les deux formations du bas de tableau et la lanterne rouge se retrouverait distancée.
Pour faire vibrer le public breton, le RC Vannes va miser sur une formation composée de plusieurs cadres. Le Néo-Zélandais Michael Ruru et l’international tricolore Anthony Bouthier seront présents aux postes clés de la ligne arrière. Dans le pack, Francisco Gorrissen et Steeve Blanc-Mappaz apportent leur expérience. L’Argentin Matías Alemanno fera la paire avec le jeune Mattéo Desjeux dans la cage.
En cas de victoire, le club breton se donnerait un grand bol d’air frais pour le maintien. Annoncé depuis le début de saison comme l’un des promus les mieux armés de ces dernières saisons, le RC Vannes croit en ses chances de rester et de s’installer dans l’élite. À la mi-septembre, avant de défier le Stade Toulousain à Rennes, l’entraîneur de la lanterne rouge de Top 14 avait motivé ses troupes. “Je ne leur demande pas l’impossible, je sais ce dont ils sont capables”, avait indiqué Jean-Noël Spitzer, selon Le Télégramme.
La Section Paloise rêve du sommet
Avec 14 points au classement de Top 14, la Section Paloise est le dauphin du Stade Toulousain, leader, aux côtés du LOU Rugby, qui affiche le même cumul. Particulièrement convaincant sur le plan offensif depuis le début de la saison 2025-2026, le club béarnais était un peu plus à la peine sur l’aspect défensif. Face au Stade Rochelais, la saison passée, les Vert et Blanc ont frappé fort dans tous les secteurs de jeu pour une nouvelle victoire bonifiée à la maison (39-17).
Après un succès chez le vice-champion de Top 14, le Montpellier HR (19-27), et un revers particulièrement amer au LOU Rugby (51-25), la Section Paloise veut aussi soigner ses statistiques à l’extérieur. Chez le promu, le quatrième de la dernière saison régulière veut continuer d’engranger de la confiance, sans en avoir en excès. “Vannes n’a pas gagné, mais pour autant, cela en fait-il une équipe faible ? Je ne suis pas d’accord. C’est une équipe très propre, de plus en plus joueuse, rude. Ce n’est pas une mise en garde, c’est ce que je pense vraiment”, indiquait l’entraîneur de la défense Antoine Nicoud, selon Sud Ouest.
Pour tenter de rester dans le podium de l’élite, Pau a fait confiance à ses talents offensifs. Ainsi, le triangle arrière composé de Théo Attissogbe, Rodrigo Marta et Aaron Grandidier-Nkanang risque de faire tourner des têtes. Pour les servir en ballons, le jeune Axel Despérès sera à la baguette. Devant, l’indéboulonnable Beka Gorgadze assumera le rôle de capitaine. Le Géorgien mènera un pack compétitif, mais relativement remanié, dans lequel on peut trouver l’international argentin Julián Montoya et le Bleu Hugo Auradou.
Match intéressant entre deux équipes qui proposent du jeu. Vannes peut vraiment regretter de ne pas avoir marqué davantage en 1ère mi-temps, certains mouvements étaient vraiment bien menés. Ils prennent 2 ou 3 contres par les flèches paloises mais globalement la première mi-temps a été bizarre car ils ont joué sans être efficaces. Marquer dans les temps forts ... ce qui leur manque sûrement. Quelques joueurs plus décisifs aussi ?
C'est pas fait pour la SP.
Ils viennent d'inscrire 40 points en 1 ère mi-temps, impressionnant...
Et d'en prendre 37 en seconde ! Vannes peur se mordre les doigts de n'avoir pas été un peu plus conservateur près de la ligne de Pau. Ils ont pris des contres assassins.
Tu n'as pas le droit d'en prendre 40 quand tu es dernier au classement !
Pas de FBB et de Gailleton côté Palois, j'ose espérer que leurs remplaçants feront une belle performance en terre Bretonne...