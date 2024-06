TOP 14. 104 défenseurs battus ! Ce futur Castrais a fait des ravages !

Les statistiques de fin de saison sont tombées pour la Pro D2, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, nous avons été gâtés. Un futur castrais se démarque particulièrement.

Christian Ambadiang en feu

Ce fut cette saison l'un des meilleurs ailiers de Pro D2, aux côtés de Ferté, Costa Storti ou encore Lapègue, Ambadiang a été l'une des attractions du championnat. Ailier supersonique d'origine camerounaise, le joueur de Nevers a fait fureur.

Titulaire indiscutable, ce dernier a joué 22 rencontres cette saison, et a commencé sur le banc qu'à une seule reprise. Il totalise d'ailleurs neuf essais, mais également quatre cartons jaunes et un rouge !

Évidemment, à 25 ans, un talent si brut n'allait pas rester dans la seconde division du rugby français bien longtemps. Son gabarit intéressant, 1,89 m pour 109 Kg, combiné à une rare explosivité ont appâté Castres, qui l'a attiré dans ses filets. Ce dernier viendra compenser les départs de Martin Laveau et de Filiso Nakosi.

Si nous parlons de ce phénomène aujourd'hui, c'est bien pour une raison précise, et un record totalement explosé ! Ambadiang, au terme de 22 matchs de Pro D2 a réussi à battre 104 défenseurs à lui tout seul !

En comparaison, Théo Attissogbé est le recordman pour la même statistique en Top 14, et a battu 82 défenseurs en 24 matchs, soit environ 3,5 par contre. Pour l'ailier de Nevers, sa moyenne tourne à 4,7 défenseurs battus !

Les meilleurs joueurs sur les statistiques pour la saison 2023/2024 de ProD2 :



Meilleur réalisateur : Antoine Aucagne (247 pts)

Meilleur marqueur : Raffaele Costa Storti (21)



Plus de défenseurs battus : Christian Ambadiang (104)

Plus de courses : Ioane Iashagashvili (307)

Plus… pic.twitter.com/S81QKGxUnm — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) June 13, 2024

Les autres statistiques

Après 30 journées de Pro D2, nous connaissons désormais les joueurs les plus décisifs du championnat, sur tous les compartiments du jeu. En premier, évidemment, il nous vient à l'esprit le meilleur marqueur, et il s'agit de l'inarrêtable Raffaele Costa Storti avec 21 réalisations en seulement 19 matchs. Ce dernier rejoindra le Top 14 et le Stade Français l'année prochaine.

Le meilleur réalisateur a, lui aussi, signé dans l'échelon supérieur, à Perpignan, et il s'agit de l'ouvreur d'Aurillac, Antoine Aucagne. Sans jouer les phases finales, ce dernier a planté 247 points !

Sur l'aspect offensif, le joueur ayant porté le plus de ballon est Ioane Iashagashvili, avec 307 courses ! Le numéro 8 de Valence Romans rejoindra d'ailleurs Mont-de-Marsan la saison prochaine. Enfin, Adrien Lapègue a gagné le plus de mètres avec la balle, 1 768 unités !

D'un point de vue défensif, le meilleur plaqueur de cette Pro D2 est Luka Plataret, le troisième ligne de Nevers. Ce dernier a effectué 364 plaquages, en 27 rencontres (20 titulaires), soit une moyenne de 13,5 attaquants stoppés par match. Le meilleur gratteur est Alivereti Loaloa, le centre de l'USON avec 31 grattages.

