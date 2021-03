Super Rugby. Quand un 15 de 87 kg arrête un 8 de 105 kg lancé [VIDÉO]

L'arrière de la Western Force McGregor a envoyé Pete Samu en ballon mort. L'attitude du numéro 8 n'est pas la meilleure.

Le rugby est magnifique dans les physiques hétéroclites présents sur le terrain. Il y a de la place pour tout le monde sur un terrain de rugby et tous les profils amènent une plus-value. En professionnel, il est vrai que tous les joueurs sont préparés mais même des heures de musculation ne peuvent pas tout faire.

Ce week-end, en Super Rugby, les Brumbies accueillaient la Western Force : le second contre l'avant-dernier en Australie. Dans un stade désormais ouvert au public, les Brumbies se sont imposés logiquement sur le score de 42 à 14. Ces derniers enchaînent donc une 5e victoire en 5 matchs, un sans-faute. Dès la pause, les coéquipiers de Nick White étaient largement au score avec un 28-0 en 40 minutes. Malgré un léger sursaut d'orgueil des hommes de la Western Force, le défi était trop grand.

Mais ils n'ont rien lâché, à l'image de l'arrière Jack McGregor et de son plaquage qui sauve un essai tout fait. La victime s'appelle Pete Samu, 29 ans pour 105 kilos. Lancé le long de la ligne après un beau mouvement de son équipe, il n'a plus qu'à assurer et aplatir dans l'en-but en coin. Mais son attitude trop nonchalante permet à McGregor de l'envoyer valser en ballon mort. Un plaquage qui rappelle que sur un terrain tout est possible tant qu'on le fait à 100 %.