Pro D2. Dernière journée à suspense ! Qui peut terminer à la 2e place et à quelles conditions ?

Si l’on connaît les six clubs qualifiés pour les phases finales de ProD2, la 30ᵉ et dernière journée de championnat dévoilera le club qui, classé second, sera directement qualifié pour les demi-finales.

Alors qu'Oyonnax (1er) a déjà validé son billet les demi-finales de ProD2, qui s’offrira le luxe d’échapper au match de barrage en accrochant la deuxième place ? À un match du terme de la saison régulière, ils sont quatre clubs à pouvoir devenir le dauphin du leader : Grenoble (2ᵉ ; 83 points), Mont-de-Marsan (3ᵉ ; 81 points), Vannes (4ᵉ, 80 points), Nevers (5ᵉ ; 80 points). En cas d'égalités de points entre plusieurs clubs, le second sera départagé au "Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition" (LNR). Avant les rencontres, Nevers affiche le meilleur goal-average avec une différence de +132 points, Vannes +88 points, Mont-de-Marsan +85 points et Grenoble +81 points. Grenoble (2ᵉ ; 83 points) Grenoble, second à la veille de cette ultime journée de championnat, a donc son destin en main et sera directement qualifié pour les demi-finales si... Victoire face à Vannes

Défaite avec bonus défensif, victoire de Vannes non bonifiée, défaite ou victoire non bonifiée de Nevers et défaite de Mont-de-Marsan : Voir cas goal-average en amont. Mont-de-Marsan (3ᵉ ; 81 points) Mont-de-Marsan reçoit Rouen et se qualifiera directement pour les demi-finales si… Victoire bonifiée face à Rouen et défaite du FCG (qui reçoit Vannes).

Nevers (qui reçoit Montauban ). Victoire face à Rouen, victoire non bonifiée de Vanne (en déplacement à Grenoble) et défaite ou victoire non bonifiée de

Victoire non bonifiée, et de victoires bonifiées de Vannes et Nevers : Voir cas goal-average en amont. Vannes (4ᵉ, 80 points) Vannes se déplace à Grenoble et sera second au terme de la saison régulière si… Victoire bonifiée contre le FCG, défaite de Mont-de-Marsan et défaite ou victoire non bonifiée de Nevers.

Victoire de plus de cinq points contre le FCG, défaite de Mont-de-Marsan (qui reçoit Rouen) et défaite de Nevers (qui reçoit Montauban).

Victoire face au FCG, défaite de Mont-de-Marsan et victoire non bonifiée de Nevers : Voir cas goal-average en amont.

Victoire bonifiée face au FCG, victoire non bonifié de Mont-de-Marsan et victoire bonifiée de Nevers : Voir cas goal-average en amont. Nevers (5ᵉ ; 80 points) Nevers reçoit l'US Montauban et sera directement qualifié en demi-finale si… Victoire bonifiée face à Montauban, défaite du FCG (qui reçoit Vannes), défaite de Mont-de-Marsan (qui reçoit Rouen) et victoire non bonifiée de Vannes.

Victoire face à Montauban, défaite du FCG, défaite de Mont-de-Marsan, victoire non bonifiée de Vannes : Voir cas goal-average en amont.

Victoire bonifiée face à Montauban, victoire non bonifié de Mont-de-Marsan et victoire bonifiée de Vannes : Voir cas goal-average en amont.