RUGBY - Un Tricolore sur la liste des meilleurs flankers au monde selon Jerome Kaino

Dans l’émission Offload Rugbypass, la légende Kaino est revenue sur les actuels prétendants au titre de meilleur 3ème ligne aile de la planète. Dont Alldritt.

Le week-end dernier, Jerome Kaino a ramené la coupe à la maison avec le Stade Toulousain. Une habitude pour l’ancien All Blacks qui avait déjà à son palmarès le Brennus de 2019, 6 Rugby Championship et 2 Coupes du Monde. Plus qu’une référence, il est une légende. Alors quand on demande à ce dernier de désigner les meilleurs troisième ligne aile de la planète, les sélectionnés peuvent se sentir bien heureux. Surtout quand on sait que durant ses 81 sélections, il a partagé l’autre flanc du pack néo-zélandais avec la légende Richie McCaw. C’est dans l’émission Offload Rugbypass, diffusée avant la finale de Champions Cup, que le double champion du monde a établi sa sélection.

“J’ai beaucoup de plaisir à regarder les troisièmes lignes jouer”. C’est en précisant cela que l’actuel champion d’Europe cite un top 4 majoritairement européen. Dans un premier temps il cite l’actuel titulaire chez les All Blacks : Ardie Savea. Le joueur de 27 ans évoluant aux Hurricanes est une pointure du rugby mondial. Joueur au profil complet, il impressionne par sa régularité au très haut niveau et démontre même une quarantaine de sélections avec l’équipe de rugby à sept néo-zélandaise. Avec le capitaine Sam Cane, il constitue un choix solide en tant que flanker ou numéro 8. Par ailleurs, Jerome Kaino semble particulièrement apprécier les profils complets puisqu’il cite ensuite l’international gallois Justin Tipuric. Indéboulonnable numéro 7 du Pays de Galles, le joueur des Ospreys compte 85 sélections avec le XV du poireau. Appelé pour la Tournée des Lions cet été, il fait partie des prétendants au poste de titulaire en troisième ligne aile.

Pour finir, Jerome Kaino cite deux joueurs polyvalents. Ces derniers peuvent aussi bien jouer à l’aile qu’au centre de la troisième ligne. Il s’agit de l’anglais Sam Simmonds et du Français Grégory Alldritt. Pour le français, ses qualités de disponibilités sur le terrain font parler en France depuis longtemps déjà. Avec le parcours de La Rochelle cette année, il s’exporte à l’étranger. Pour cause, l’ancien d'Auch est le joueur ayant le plus porté le ballon au cours de l’édition 2020/2021 de la Champions Cup. Du côté de Sam Simmonds c’est sûrement son apport offensif qui a sauté aux yeux du double champion du monde. Cette saison le joueur d’Exeter pulvérise les défenses adverses. Il a ainsi battu le record d’essai en une seule saison de Premiership. Avec 19 réalisations et trois journées restantes suivies des phases finales, le nouveau record risque de s’allonger un peu plus. Boudé par la sélection anglaise, il a été appelé avec les Lions et pourra peut-être enfin faire valoir ses qualités au niveau international.

En complément, Kaino en profite également pour mettre en avant Akira Ioane, son successeur dans la troisième ligne des Blues. Il le décrit comme “un joueur aux qualités athlétiques qui font penser à celles de son frère, Rieko. Il est rapide et solide”. Il met aussi en avant une éventuelle installation durable de ce dernier chez les All Blacks. Selon lui, ce dernier aurait “les qualités pour évoluer au niveau international”.