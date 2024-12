RUGBY. TRANSFERT. Brive frappe fort avec la signature d'un international irlandais, John Cooney

L’Irlandais John Cooney quitte l’Ulster pour Brive en 2025. Un transfert stratégique qui pourrait bien transformer les ambitions du club corrézien.

Selon L’Équipe, le demi de mêlée irlandais de l’Ulster, John Cooney, rejoindra le CA Brive à partir de la saison 2025-2026. À 34 ans, l’international irlandais (11 sélections) aurait donné son accord pour un contrat de deux ans, offrant à Brive un renfort d’expérience et de talent.

Un joueur au CV bien rempli

Avec plus de 200 matchs professionnels à son actif et une solide carrière avec l’Ulster, Cooney, passé par le Leinster et le Connatch, est un nom bien connu du rugby européen. Demi de mêlée complet, buteur, et meneur de jeu de qualité, il a été une pièce importante de l’équipe irlandaise ces dernières années.

Son arrivée en Corrèze est un signal fort de la part de Brive, qui cherche à renforcer son effectif. Et surtout à remplacer le jeune Léo Carbonneau, en partance pour le Racing 92.

Loin d’être un choix par défaut, ce transfert semble mûrement réfléchi. Cooney, 34 ans, a sans doute été séduit par le projet briviste et l’opportunité de découvrir le championnat français avant la fin de sa carrière. Reste à savoir si ce sera en Top 14 en Pro D2.

Une nouvelle ère pour le CA Brive ?

Brive mise sur des recrues de qualité pour relancer la machine. L’arrivée de Cooney illustre cette stratégie. Sa capacité à dicter le tempo, à prendre les bonnes décisions sous pression et à marquer des points au pied sera un atout majeur.

Ce recrutement confirme aussi l’attractivité croissante du championnat français pour des joueurs internationaux confirmés. À Brive, Cooney pourrait même servir de mentor à une jeune génération de talents à l'instar de Lawes ou encore de Ross Moriarty.

Le recrutement de John Cooney pourrait marquer une étape décisive pour le club. Avec des joueurs d’expérience comme l’Irlandais, les supporters peuvent espérer des jours meilleurs. D'autant que le CAB truste les premières places du classement de Pro D2 avec 8 succès au compteur après 12 journées.