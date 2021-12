RUGBY. Pro D2. Vers une marche arrière à propos du processus d'accession ?

Selon le Midi Olympique, les présidents des clubs de Pro D2 discuteraient d'une évolution du processus d'accession pour le Top 14.

CLASSEMENT PRO D2. Les Montois se la jouent Peaky Blinders, Oyonnax atomise NarbonneEt si le Stade Montois montait directement en Top 14 à la fin de la saison ? Rassurez-vous, le processus d'accession à la première division n'a pas changé dans la nuit. Si d'aventure les Montois, leaders de la Pro D2, terminent aux deux premières places à la fin de l'exercice en cours, ils devront passer par les phases finales comme les cinq autres meilleures équipes de la saison. C'est ce que prévoit le règlement depuis 2017/2018 avec des barrages, des demies à domicile pour les deux premiers du championnat puis une finale (et l'Access Match pour l'équipe battue). Mais si on en croit le Midi Olympique, cela pourrait changer dans les années. À vrai dire, on serait plus sur un retour en arrière que sur une véritable réforme novatrice. En effet, on pourrait revenir à la formule qui voulait que le premier de la saison régulière accède directement au Top 14. Un système qui avait permis à Oyonnax de monter en première division lors de l'exercice 2016/2017. Cette année-là, les équipes classées de la 2e à la 5e place s'affrontaient en demi-finale puis une finale avait lieu entre les deux vainqueurs pour le second ticket pour l'élite. Pour l'heure, il ne s'agit que de discussions entre les présidents de Pro D2 mais le sujet est bien sur la table. Faut-il revenir à l'ancienne formule avec quelques ajustements ? Personne n'a oublié le formidable Access Match entre Biarritz et Bayonne il y a quelques mois. Top 14 - Peut-on s'attendre au même « Access Match » que la saison passée ? [INFOGRAPHIE]