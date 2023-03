RUGBY. Pro D2. Un joueur d'Agen mis en examen pour viol et placé en détention provisoire

Selon les informations de Sud Ouest, le centre d'Agen Baptiste Lafond aurait été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.

Sud Ouest a révélé ce mercredi qu'un joueur d'Agen aurait été mis en examen pour viol le 24 mars dernier. Il s'agirait du centre du SUA Baptiste Lafond, âgé de 24 ans. Il aurait été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan par le juge des libertés et de la détention. Et ce, le temps que l'enquête ait lieu. Selon le site, il avait déjà été interrogé par la police l'automne dernier avant d'être relâché. Le joueur, fils de l'ancien international français Jean-Baptiste Lafond, contesterait les faits qui lui sont reprochés. Lesquels remonteraient à 2022 alors qu'il évoluait encore à Rouen. "Il est soupçonné d’avoir abusé d’une femme le 12 mai dernier à Bayonne", indique Sud Ouest. Son avocat rappelle bien évidemment qu'il bénéficie de la présomption d’innocence. "Nous sommes dans le cadre d’une relation entre un jeune homme et une jeune femme qui ont passé la soirée ensemble. [...] Les faits sont anciens et, depuis, il a toujours répondu aux demandes des enquêteurs."



Du côté du club, et de son président Jean-François Fonteneau, on se dit surpris par la tournure des événements. Le dirigeant, au courant de l'affaire en octobre dernier la pensait classée. "La justice va faire son œuvre. S’il est incarcéré, c’est qu’il doit y avoir un faisceau de preuves, mais ça va lui permettre aussi de peut-être prouver son innocence." Fonteneau le décrit comme un garçon sans problème et charmant. Sous contrat avec Agen jusqu'en juin, il n'avait pas encore prolongé. Cette saison, il a joué six matchs de Pro D2, dont cinq comme titulaire. Avant de rejoindre Agen, il avait également porté les couleurs du Stade Français mais aussi du Racing 92.